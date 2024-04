Per reflexionar-hi, de veritat

Creat: Actualitzat:

Mediaset, que no s’atura davant de res ni davant de ningú, per recuperar el regnat perdut en les audiències televisives en aquest país ja ha anunciat que ha obert el càsting per a una nova edició de Gran Hermano, superades les sentències judicials per abusos sexuals a una concursant i l’abandó massiu de patrocinadors. Han passat els anys però no han canviat les coses. Torna GH i ho anuncien com una tornada als seus orígens, que van fer d’aquest reality, amb ínfules d’estudi sociològic, tot un referent televisiu. Però, desenganyeu-vos. Ja res no serà igual. Encara que els aspirants en comptes de coneguts i saludats siguin anònims, la veritat és que el web del programa s’ha col·lapsat amb tantes possibles inscripcions. És lògic. La majoria creu que només amb participar en el concurs, del qual es coneix fins a la lletra petita, ja tenen l’avenir resolt com a influencers i youtubers sense adonar-se que, com ocorre al Sant Jordi literari, ja hi ha més llibres publicats que lectors potencials. Doncs aquí, el mateix, d’escarmentats aspirants les xarxes en van plenes.