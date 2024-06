De veritat, no ho sabien?

Creat: Actualitzat:

Em costa molt d’acceptar, la veritat, que existeixi algun CEO de qualsevol cadena televisiva capaç d’enviar a l’escorxador una estrena que, d’altra banda, no li ha sortit gratis, malgrat que sigui amb un pressuposat low-cost. Així les coses, quin sentit té que Tele 5 estreni La vida sin filtros, que ja va ser defenestrat en el seu dia per una baixa audiència, competint amb l’Eurocopa –fins al mes que ve a TVE no hi ha qui la guanyi i més si juga Espanya–, que va fer un 49,9 amb La Roja contra Croàcia i un 20,7, a les 21.00 hores, amb l’Itàlia-Albània? La Voz Kids (Antena 3), malgrat els seus falsos afegits de temps, es va quedar amb un 15,2.. i el xou de Cristina Tárrega, amb un 9,00 de mitjana malgrat partir-lo en dos. Com enganxarà aquest programa que presumeix que la presentadora no sap el que es trobarà al plató? Apuntin: una dona arruïnada pel fill i per la nora, una dona acusant la germana de segrestar el seu oncle per l’herència, un mascle alfa amb nou fills de tres dones diferents o dos germanes ajuntades davant de les càmeres després de quaranta anys sense parlar-se. Si us plau!