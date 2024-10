La 1 vol els divendres

Creat: Actualitzat:

Amb La Revuelta gairebé liderant ja en solitari de dilluns a dijous, tot i que encara sembla massa prematur que li hagin donat l’Ondas, La 1 de RTVE ha posat els ulls en la nit dels divendres, en què La ruta Morancos ha estat un fiasco. I quan acabin d’emetre’s les entregues ja rodades pels germans Cadaval s’estrenarà Pase sin llamar, un espai d’entrevistes planeres que, la veritat sigui dita, no ho tindrà fàcil davant del ¡De viernes! de Telecinco i La Voz d’Antena 3, que serà substituïda ben aviat per Tu cara me suena o El desafío si és que Atresmedia és capaç de superar totes les traves que li arriben des de dalt per la presència en el xou de Victòria Frederica, que en mala hora se li va ocórrer contractar-la. El cas és que Pase sin llamar és un híbrid que està presentat per Inés Hernand, Mariona Casas i Alba Carrillo que a última hora ha substituït Loles León. Curiosa la història d’Alba, més mediàtica pels seus romanços i ruptures que per la seua vàlua professional. Traumàtic adeu de Mediaset i fugaç pas per Mañaneros. A veure què tal.