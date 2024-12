Bárbara també va cantar

Creat: Actualitzat:

Tampoc cal posar-nos formidables amb l’especial que Telecinco, molt en la seua línia, va dedicar dilluns a Bárbara Rey perquè expliqués la seua veritat, i convé matisar això de la “seua”, sobre la relació sentimental que va mantenir amb l’emèrit. Santi Acosta i Bea Archidona li van formular al llarg del programa un total de 260 preguntes de les quals va contestar les que va voler sense que ningú li repreguntés. Dit això. Dir, dir, va dir poc, perquè la majoria d’asseveracions ja se sabien per activa i per passiva. Novetats? Quan va afirmar que no va rebre un xantatge sinó un préstec (¿?); que no van ser 100 sinó 25 els milions que li van ingressar en un compte de Suïssa i que les famoses fotos no les va fer el seu fill, sinó el seu germà, el de Bárbara, s’entén. I baixant ja a coses més domèstiques, Bárbara va dir que Joan Carles era guapo, no era Paul Newman, però guapo, que era garrepa i que ella no es va quedar embarassada perquè no va voler, perquè no prenia cap precaució. Això sí, el programa va ser el més vist de la nit, i queda una tercera entrega, un cara a cara amb Ángel Cristo Jr. Vinga, ànims!