Tot sigui per Raphael

A veure, Raphael és una llegenda. És una de les figures més icòniques de la música espanyola i fins i tot de l’àmbit cultural d’aquest país. Tot és cert i dit amb tot el respecte del món, tret que hi hagi alguna cosa que no s’ha dit i que se’ns escapa, però ens sembla si més no exagerat que RTVE hagi decidit cancel·lar l’especial de Nadal ja pregravat i presentat per David Broncano i el seu equip de La Revuelta. Com sabran, el cantant dimarts es va sentir indispost durant la seua actuació i va haver de ser ingressat d’urgència a l’Hospital 12 d’octubre amb una possible complicació cerebrovascular. Raphael era una de les peces claus del programa (de fet, és un fix a La 1 durant aquestes dates i des de fa molts anys), però què em diuen de la resta de participants en el xou que ja han gravat també la seua participació? Val, segons el comunicat de la casa, tot s’ha fet per respecte a Raphael. A Broncano el podran veure el 24 a Telepasión i el 31 a les campanades des de la Puerta del Sol. N’hi ha més encara, i és que substituir la gala per un film de segon nivell, no té gràcia, la veritat.