Sempre igual, mai idèntic

Si no fos pel que és.. cada 22 de desembre podríem col·locar imatges del sorteig de Nadal de fa uns anys i des del sofà de casa no notaríem el canvi. El ritual sempre és el mateix i la cançó, també. Canvien potser els nens, els números i poc més. Els friquis del públic repeteixen i els especials, fins i tot anècdotes i estadístiques, no aporten res nou. El cas és que ja va passar al sorteig del 2024, que va deixar una pluja de milions a Logronyo que, a més del primer premi íntegre, també ha repartit, en la seua totalitat, tot un quart i un cinquè. El 72480 el van cantar Alice Ríos i Piero Rai Chávez, demostrant que, si alguna cosa té aquest sorteig, el més popular de tots, és la immensa integració que ofereixen els nens i nenes de Sant Ildefons. I després del sorteig, les cadenes perden l’oremus enviant totes les reserves d’enviats especials, i els programes del cor, a més que aquest any es va fer en diumenge, per buscar guanyadors, i sempre n’apareix algun (els llestos, esclar, s’amaguen) amb la botella de cava a les mans dient l’etern “jo no jugava res”..