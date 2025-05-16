Tranquils, que no se n’anirà
Ens consta que hi va haver espectadors que van posar el crit al cel quan van sentir Belén Esteban renunciar en directe. Que poc la coneixen! Els que seguíem Sálvame la vèiem fer el mateix, com a mínim dos vegades per setmana. Agafar la bossa i abandonar el plató entre crits i llàgrimes per tornar un parell d’hores després o l’endemà. Teatret del bo. Així que tranquils, que continuaran gaudint de la princesa del poble. En canvi, el que sí que ha sorprès és sentir aquell dia Aitor Albizua dir que a ell no se’l va contractar per parlar de temes del cor i, sobretot Inés Hernand dir que no sap qui són els personatges dels quals es parlen durant el programa. RTVE ha decidit, davant d’això, tallar en sec el mal rotllo. A la primera franja de tarda hi haurà els ex de Sálvame, i a la segona, Albizua i Hernand amb continguts allunyats de les maledicències del cor. I això sí, demà dissabte, no sabem si com a càstig, tots al tall. A partir de les 19.00 hores a fer la prèvia d’Eurovisió, a veure si se’ls enganxa alguna cosa de l’audiència de l’eurofestival.