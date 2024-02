L’agricultura a la nostra memòria

Creat: Actualitzat:

Encara recordo els llargs dies que passava, de petita, amb els meus avis. Sembla que fos ahir quan veia com treballaven incansablement la terra, els dies d’estiu que em despertava a la matinada, juntament amb ells, i anàvem al tros. Encara ric quan penso com em veia amb els meus pocs centímetres d’alçada i una galleda plena de fruita, però més feliç que mai.

Com a neta, em dol veure com aquest sector cada cop ha anat més cap avall. Els temps han canviat i les famílies han lluitat per sobreviure en un món dominat per la industrialització i la tecnologia. A més, ara més que mai les famílies agrícoles es troben en una lluita pels preus injustos, per la creixent dependència dels pesticides i la competència desigual del mercat, entre d’altres. En resum: la feina no els surt rendible. A més a més, la burocràcia i les regulacions governamentals incrementen la dificultat. Tràmits inacabables, permisos amb un cost elevat i normatives canviants. Avui, mentre penso en tot el que ens va donar l’agricultura, la terra, a la meva família i a mi, sento tristesa i frustració a l’hora de veure el tracte que rep un sector de primera necessitat.