Resposta al Sr. Jaume Sellés

Sr. Jaume Sellés, soc el Francisco, agricultor i ramader d’ofici, el mateix ofici que ha intentat ridiculitzar i menystenir en aquest article d’opinió. Era tan fàcil com no dir res, passar de puntetes, desapercebut. En lloc d’això, vostè, home d’estudis i empresari emprenedor, ha decidit posicionar-se públicament, potser únicament amb afany de protagonisme, ja que no veig cap altra finalitat al seu escrit.

Amb quina moralitat es dirigeix a les persones que viuen a ciutat, tot ridiculitzant-los i tractant-los d’urbanites? I, alhora, als pagesos, burlant-vos d’ells i considerant-los en un estadi evolutiu anterior a l’Homo sapiens? Que potser es creu vostè ser un ésser superior a la resta? Tant de bo poguéssim viure sense subvencions, però ens trobem dins un sistema enverinat que pretén ser resguard de nous funcionaris amics, tot garantint aliment barat a la societat.

Quan diem que “Sense el sector primari, la teva nevera serà un armari”, no ens referim al fet que les prestatgeries dels supermercats estaran buides d’aliments, sinó que el que volem dir és que si l’agricultura familiar, de petita i mitjana empresa, desapareix, l’alimentació passarà a mans del capital, com ha passat amb l’energia i com passarà amb l’aigua.

I, un cop controlin l’energia, l’aigua i el menjar, haurem begut oli com a societat, ens faran pagar el que voldran i tots a ballar al seu so.

Recorda allò: “Que prefereixes un territori ric o un ric al territori?”. Més persones com la Sra. Marina Vilalta és el que necessitem en aquest món. Visca la terra!