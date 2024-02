Inseguretat viària a Lleida

Creat: Actualitzat:

Soc un jove de disset anys que vol denunciar la inseguretat viària de la ciutat. Passa que, per exemple, no podem travessar per un pas de vianants sense tenir por que algun conductor passi a tota velocitat i se’ns endugui per davant.

I ho dic per pròpia experiència. Concretament, al meu barri, la Mariola, un pas de vianants pot representar un bitllet per a un accident: la velocitat dels conductors, en alguns casos, és pròpia d’un circuit com el de Montmeló.

La intervenció de la Guàrdia Urbana no és garantia de gran cosa, ja que al cap de poca estona ja tornem a ser-hi. Hi ha qui no s’atreveix a travessar sol i espera algun altre vianant, encara que no el conegui, per mirar d’assegurar que el conductor els vegi.

Imagini’s la situació de la gent gran. Un altre factor per considerar és la poca llum que il·lumina la vorera dels passos de vianants. Quan ja s’ha fet fosc, si no hi ha un llum a la vorera justament al límit del pas de zebra, els conductors difícilment poden percebre si hi ha algú que està a punt de travessar.

Un altre aspecte per denunciar és el poc espai que en alguns casos està reservat per als vianants. És el cas, per exemple, del que es troba al xamfrà del passeig de Ronda amb el Carrefour, on el carril bici limita l’espai d’espera. Molt més greu és el pas de vianants al carrer Sant Antoni just a l’entrada del carrer Major: el semàfor dura tan sols uns pocs segons i si el vianant no és just davant del pas ha de córrer per arribar al final.

Potser estaria bé que algun dirigent important deixés el seu despatx i es passegés pels carrers per veure’n l’estat. Gràcies.