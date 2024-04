La terrassa i el gelat

Creat: Actualitzat:

Llegeixo amb consternació que Gustus, la recentment oberta geladeria de Rovira Roure, no podrà tenir terrassa perquè la normativa d’activitats no l’hi permet. Els gerents expliquen que l’anterior propietari la tenia instal·lada però que a ells els ha estat denegada. Segurament hi té a veure allò de “millor demanar perdó que permís”. Ens està quedant una Lleida bonica amb tants locals tancats i amb la insistència de la Paeria de cosir els emprenedors a base de normes inútils i que no tenen cap tipus de fonament. La ciutat, plena de franquícies, brutícia i malestar ciutadà, faria bé d’intentar ajudar projectes com aquest. Sí, les terrasses molesten els veïns, segur. Però la terrassa d’una geladeria segurament és tan respectuosa com qualsevol altra activitat que no ocupa l’espai exterior. Ara, ja jubilat, miro la vida des d’una altra perspectiva, i tinc clara la ciutat que vull. I la ciutat que vull, i possiblement volem tots, ha de ser amable amb aquells projectes personals que animen els nostres carrers i les nostres goles. És esgotador veure alcalde i regidors repetint el mantra de l’ajuda a l’autònom i a l’empresari i després veure bloquejades iniciatives necessàries per a la ciutadania per normes i més normes. Cal revisar aquestes normatives, cal ajudar el petit més que el gran, cal que fem de la ciutat un lloc on valgui la pena apostar. O fem això o tots els carrers de Lleida es quedaran amb els locals buits.