Admiració i agraïment

Quanta força tenen aquestes paraules, malgrat ser tan breus i senzilles! Mitjançant aquest escrit, vull posar en valor aquests dos atributs en referència a dues professionals excepcionals: la doctora Ariadna Salazar i la infermera Adela, del servei d’Urgències de l’Hospital Perpetuo Socorro. Fa unes setmanes, vaig haver de visitar Urgències per un problema de salut del meu fill de 15 anys. Va ser una situació inesperada i plena d’angoixa, però, des del primer moment, la doctora Adriana i la infermera Adela van actuar amb una professionalitat i dedicació que vull destacar.

Ambdues es van bolcar completament en atendre el meu fill, començant per indagar què havia passat i treballant amb diligència per trobar la millor solució al problema, sense perdre temps. Entre elles, hi havia una complicitat i una connexió professionals excepcionals. Es comunicaven constantment, valoraven juntes el diagnòstic i prenien decisions amb una coordinació admirable. Jo, que no tinc formació sanitària, sentia que podia confiar plenament en elles, gràcies a la seva empatia i seguretat. La cohesió d’equip entre la doctora Ariadna i la infermera Adela es feia evident des del primer moment. Sabien dialogar, complementar-se i actuar a l’uníson, fins i tot amb una simple mirada. Professionalment, admiro la seva sincronització, empenta i capacitat per identificar el problema real i abordar-lo de manera eficaç i resolutiva.

També vull reconèixer la tasca de l’Hospital Perpetuo Socorro per haver assignat a professionals tan proactives, decidides i compromeses amb el seu treball, especialment en un entorn tan exigent com el d’Urgències. Encara que no soc usuària habitual de l’Hospital HLA, després d’aquesta experiència, tinc clar que hi tornaré si mai ho necessito. El meu més sincer agraïment, Adriana i Adela. Agraïment d’una mare que va arribar a l’hospital amb el cor ple d’angoixa i que en va sortir amb una felicitat immensa per com vau tractar el meu fill. La meva preocupació es va convertir en la vostra. Sense coneixe’ns de res, vau fer la vostra feina amb una dolçor i sensibilitat que tant el meu fill com jo vam valorar profundament.

Sovint, ens afanyem a remarcar les experiències negatives, però poques vegades dediquem temps a destacar les positives. Per això, avui i sempre que en tingui ocasió, vull agrair públicament aquesta experiència fantàstica. Em queda un record inesborrable del tracte rebut per dues grans professionals, però encara millors persones: Adriana i Adela. Sé que molts pacients comparteixen aquesta opinió, però malauradament no sempre es manifesta de manera clara. No tindré mai prou paraules d’afecte per expressar la meva gratitud pel vostre tracte i la vostra excel ·lent feina, que aquell dia van significar-ho tot per al meu fill i per a mi. Moltíssimes gràcies.