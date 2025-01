Ara fa cent anys

Creat: Actualitzat:

Aquell començament d’any de 1925 el Directori de Primo de Rivera declara per Reial ordre la Festa de l’Arbre. “A tots els municipis de l’estat s’ha de fer una plantada d’arbres, tal com mana la Reial ordre”. El marquès d’Estella, bon coneixedor de Catalunya, primer va ser el Sometent i ara és la Festa de l’Arbre, que vol implantar a Espanya. A Catalunya, però, trobem escrit que ja va ser instaurada el 1899 per l’enginyer forestal Rafael Puig i Valls, precursor de la defensa del medi natural i educació ambiental al nostre país. Ell que s’emmirallava en l’Arbor Day de Nebraska (EUA), instaurada el 1872, volia difondre a Catalunya la importància dels arbres com a reguladors del cicle de l’aigua, protectors contra l’erosió i moduladors del paisatge, i aquella primavera de 1899, organitzat per la Societat Amics de la Festa de l’Arbre, que havia fundat ell mateix, el 23 de març a Sant Joan de les Abadesses, amb la participació de tots els infants de la vila en etapa escolar, es va fer la primera Festa de l’Arbre a Catalunya, i el 30 d’abril al parc de la Ciutadella de Barcelona.

En aquesta Festa, que la premsa se’n va fer ressò, hi van participar mil cinccents nens i nenes i es van plantar quatre-cents pins. El discurs de Rafael Puig va incidir en la necessitat de fomentar la riquesa forestal. També l’alcalde de Barcelona, el doctor Robert, va lloar el caràcter d’utilitat pública i regeneració mediambiental representat per la festa. Un altre català universal, el tenor Francesc Viñas Dordal, el 1904 va crear la Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter, i l’any 1905 va promoure una plantada de cirerers pels carrers de Moià, la seva vila natal. Tornant a l’hivern de 1925, va ser notícia la pintura de Salvador Dalí, La noia de la finestra, on pinta la seva jove germana d’esquena mirant el mar... el dia 11 de gener a les cinc de la tarda s’inaugurava l’emissora Ràdio Barcelona.

El programa escollit per aquesta ocasió ha estat Els Mestres Cantaires de Viena de Rychard Wagner... que un cable submarí d’Algesires a Ceuta connecta telefònicament Espanya i Àfrica, ara l’objectiu és Amèrica i les proves es fan des del Ferrol... que l’ajuntament de Lleida aprova renovar la xarxa elèctrica del carrer Major per una de més potent, i el d’Alcarràs acorda nomenar el rei Alfons XIII i la difunta reina Victòria Eugènia alcalde i alcaldessa honoraris de la Vila, i que el senyor alcalde acudí a Madrid, en representació de l’ajuntament, als actes que en honor de SSMM estan programats per al proper dia 23 del present mes.

Al mercat de Lleida, el preu actual del blat Manitova de muntanya, de primera, va a 30 pessetes, de segona, a 29, i el d’horta, de primera, a 28, i el de segona, a 27,50 pessetes. Són temps de dictadura, d’adulacions monàrquiques, d’estendre comunicacions a llarga distància, de l’augment de l’automòbil. Els periòdics francesos en parlen amb preocupació, de l’augment de la circulació automobilística en les grans ciutats, i és que només a França han mort unes 2.000 persones en accidents d’automòbil el 1924. També publiquen la quantitat d’automòbils que volten pel món i que ja sumen 22.768.006 i, per descomptat, parlen de Citroën i dels 200.000 automòbils que ha fabricat durant l’any passat.