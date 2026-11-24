Els fets del partit La Fuliola – Tremp
Com a seguidora dels Fulibous present al partit contra el Tremp, vull condemnar rotundament qualsevol tipus de violència, agressions i llançament de pedres al final del matx. Lluny de participar-hi, molts aficionats locals ens vam apropar a la zona de vestidors per intentar aturar l’aldarull, separant les parts, i diversos aficionats van acabar rebent cops. Són fets lamentables que no ens representen.
Vull agrair el comportament exemplar de la junta, l’entrenador i la majoria de jugadors per protegir l’equip visitant. Sabem que l’actitud d’algun dels nostres jugadors tampoc no va ser encertada, però no es pot generalitzar. Per entendre el context, cal assenyalar que el relat publicat omet detalls previs.
Durant tot el partit hi va haver picabaralles, i un jugador del Tremp es va encarar i insultar directament la grada. A això s’hi va sumar la mala gestió de l’àrbitre, que no va saber tallar les provocacions a temps i va deixar que l’ambient s’escalfés.
Trobaríem injust que les sancions afectessin tot el club i l’afició cívica. Les responsabilitats s’han de depurar sobre qui va ocasionar els incidents.
Aquesta situació ens deixa una profunda tristesa, eclipsant el grandíssim partit dels Fulibous contra els líders. Com a pares i mares, això ens ha de fer reflexionar sobre l’exemple que donem. L’esport ha de ser un espai segur de respecte i joc net.