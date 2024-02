Visió i projecte de ciutat

Creat: Actualitzat:

Una ciutat no és una empresa. L’ajuntament d’una ciutat, com Lleida, presta serveis públics. Per tant, com a administració local més pròxima al ciutadà tenim el deure de vetllar per uns serveis de qualitat i prestats amb eficàcia i eficiència, accessibles a tothom. El govern actual de la Paeria té l’obligació de cuidar per la bona gestió dels serveis com el de la neteja, la mobilitat, la supressió de les barreres arquitectòniques, la seguretat, els serveis socials, l’atenció a les persones, l’habitatge públic de qualitat i accessible, el manteniment de la via pública i les zones verdes i enjardinades. A més de vetllar per la cura de les instal·lacions esportives municipals, la comunicació amb el teixit associatiu, veïnal i empresarial, afavorir la participació ciutadana amb uns canals útils i transparents, així com les relacions amb el nostre entorn.L’anterior reflexió, que sembla una quimera amb el govern actual, a ulls de tothom és més o menys acceptada. Si bé, la realitat xoca frontalment quan el govern socialista apuja fins a 19 taxes municipals amb la complicitat dels juntaires perquè la filosofia de les “esquerres” és incrementar impostos sense garantir la millora dels serveis públics municipals. Aquí rau la meva preocupació: el Govern de la Paeria, que fa palesa la seva incompetència, ens escanya a més impostos, però amb els mateixos serveis o pitjors. Lleida, malauradament, no està millor avui que fa vuit mesos, sinó que continua en decadència. No és una pregunta, sinó una afirmació. La meva pregunta és, doncs: per què vol governar aquesta esquerra si no ofereix més i millors serveis i no és capaç de complir amb les seves promeses electorals? Tot i que el seu full de ruta ja es veia a venir que era escàs, ara es palpa amb la seva gestió ordinària. Quan diuen que prioritzen la capitalitat de Lleida, però la realitat és que el centralisme de Barcelona és patent en detriment dels nostres interessos, ens acaba per governar el caos. Fixi’s que a Lleida pacten el nostre rumb sanchistes i Junts seguint les instruccions de la Moncloa. En canvi, perquè ningú es molesti, a la Diputació Provincial han optat per governar socialistes amb Esquerra per enviar a l’oposició Junts. Així, a la Generalitat regna el caos i a Madrid el totum revolutum. Conclusió, pacten els de sempre per gestionar com sempre, intentar agradar a tothom, però que cada vegada ens enganyen a menys. Es reparteixen el pastís els de sempre i com sempre. Suposo que pensen que per Lleida ja n’hi ha prou i, fins ara, els ha sortit bé, fins que hem arribat nosaltres gràcies als vostres vots. La Lleida que desperta cada dia es fa sentir més i el PP Lleida en som la veu i els majors garants dels vostres drets.Ara, se’ls comença a veure neguitosos. Posaran en marxa la maquinària, el desprestigi, potser, fins i tot, la difamació personal, però als seus atacs, els vostres vots. Lleida mereix més. Les persones mereixem que se’ns presti uns serveis dignes i, per això, no cal pagar més, sinó que cal gestionar millor els recursos propis i, sobretot, controlar els ja existents. Si ens volen tractar com una empresa i els veïns com a treballadors submisos i disciplinats, almenys, que controlin i posin ordre a la ciutat.Hem pogut romandre en silenci un temps, anys, per por a les males anomenades esquerres i entorns d’influència. No obstant, després de l’etapa sentenciada de l’anterior govern, els ciutadans ja no som esclaus del fals progressisme i les seves promeses que cauen en l’oblit quan entren a governar. Vet aquí la resposta a la meva pregunta, volen governar, precisament, per a ells mateixos. La llosa pot resultar insuportable, amb els gestors actuals. Que ningú caigui en la trampa. Amb el vostre suport constant i diari resistirem i defensarem la Lleida que desperta.Els veïns em vau atorgar una confiança extraordinària en les darreres eleccions municipals, convertint-me en líder de l’oposició. Qui ho havia de dir? El vot de les persones és més intel·ligent i reflexionat del qui algú voldria. Mentre alguns perdien vots, nosaltres en sumàvem i continuem sumant. Ens van infravalorar i continuen fent-ho. Qui cregui que el nostre resultat és fortuït que s’ho faci mirar.A la política municipal es vota projecte, idees, perseverança, intel·ligència, visió àmplia i transversal de ciutat, noblesa i veritat. Si hem fet història, plegats, continuarem fent història junts, en interès de Lleida i camí a la Lleida Implicada que construïm i serà realitat.