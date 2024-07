El suprem qualifica d’imprudència greu que un gos potencialment perillós vagi deslligat i sense morrió

Creat: Actualitzat:

La Sala Segona del Tribunal Suprem en data 20 de juny ha dictat una sentència en virtut de la qual condemna el propietari d’un gos de raça potencialment perillosa que va mossegar una nena de cinc anys mentre jugava al parc. El gos era un american staffordshire terrier que passejava deslligat i sense morrió. Els fets constitueixen un delicte d’imprudència greu de l’article 152.1.1 del Codi Penal (la Llei 3996/1995), amb resultat de lesions de l’article 147 del mateix text legal. El Suprem sentencia estimant el recurs de cassació plantejat pel Ministeri Fiscal contra la sentència dictada per l’Audiència Provincial que va considerar que es presentava una imprudència menys greu. Com a conseqüència, confirma la sentència dictada pel Jutjat Penal que havia condemnat la propietària de l’animal per un delicte de lesions per imprudència greu i ha i posat una indemnització per responsabilitat civil de 5.366 euros.La Sala fa seu el raonament del jutge penal que va motivar la gravetat de la imprudència de la següent manera: “L’acusada, sabent que el seu american staffordshire terrier pertanyia a una raça de gossos potencialment perillosos (en cap moment, durant el judici, s’ha posat en dubte que conegués tal condició de l’animal), va faltar a les més elementals regles de prudència, amb infracció de les normes reglamentàries abans enumerades, i va posar en risc la integritat física de les persones amb qui es pogués trobar l’animal. La llei ha decidit qualificar com a potencialment perilloses una sèrie de races de gossos precisament perquè tenen un caràcter molt marcat, forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència, i els instints dels quals no poden ser del tot anul·lats, sinó tan sols mitigats i controlats.” Afegeix: “En aquest mateix sentit s’ha pronunciat el veterinari, que ha declarat a instàncies de la defensa a l’assenyalar que, si bé a la seua consulta sempre es va comportar mansament, és un gos de raça perillosa i cal anar amb compte.” Conclou que l’acusada va incórrer en una imprudència de caràcter greu a l’infringir la normativa reglamentària dictada a l’efecte, portant-lo sense corretja i sense morrió i sense preveure la possibilitat que el gos, sent de certa mida i d’una raça de fort caràcter, pogués atacar algú a la zona urbana i poblada en la qual es trobava.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Els recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.