Plantem cara al malbaratament alimentari

El 29 de setembre es commemora el Dia Internacional de la Conscienciació sobre les pèrdues i el Malbaratament alimentari, una data escollida per l’Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), per divulgar i conscienciar sobre aquesta problemàtica internacional.Segons estudis de la mateixa FAO, s’estima que un terç de tots els aliments produïts en l’àmbit mundial es perden o es malbaraten. Tot i que hi ha un elevat nombre de persones que passen fam, gran part dels aliments que es produeixen anualment no són ingerits per ningú. Al Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida portem des de l’any 2006 lluitant contra el malbaratament alimentari, intentant recuperar el màxim d’aliments, per facilitar-los a aquells que ho necessiten, procurant el màxim aprofitament dels aliments aptes per al consum, però per alguna raó no aptes per la seva distribució de la cadena alimentària. Tot el que no es menja es malbarata.El malbaratament alimentari depèn de múltiples factors: excedents per diverses causes, dificultats en la previsió i gestió d’estocs, problemes d’envasat, etiquetat i emmagatzematge o el comportament en el consum, comprar en excés, rebutjar les sobres, confondre les dates de consum preferent i caducitat, etc. A Catalunya, en el conjunt de les llars, es malbaraten 37 quilos d’aliments per persona i any.Per cada tona d’aliments recuperats, evitem que dues tones de CO2 arribin innecessàriament a l’atmosfera, per tant també estem contribuint a alentir el canvi climàtic.Des del Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida continuarem lluitant contra el malbaratament i per l’aprofitament dels aliments, i alhora contribuirem a tenir una alimentació digna per a tothom.Ajuda’ns a aprofitar!