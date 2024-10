Impostos imposats

Creat: Actualitzat:

Ells pacten, riuen, es vanten. Nosaltres, o sigui tu, paguem. Així és el fals progressisme revestit de socialisme que, una vegada més, té per costum igualar els ciutadans, sí, però per baix. Gaudeixen quan més ofegats a impostos i a taxes municipals ens tenen, perquè ens creuen més obedients i dependents de la seua negligent gestió i de les seues barbàries.Que no s’equivoquin, tenim i tindrem memòria, perquè, encara que silenciosos i silenciats, no oblidem la pujada més important d’impostos aprovats per l’ajuntament de Lleida entre PSC i Junts. Pugen les escombraries a veïns i a comerciants i pugen el 3,5% a dotze taxes que van des de la tramitació de documents, llicències o la taxa del cementiri.S’omplen la boca sobre la igualtat de les persones, la distribució de la riquesa, com promoure la creació de llocs de treball, ajudar a l’emancipació dels joves o posar fre a la solitud entre la nostra gent gran. Però res del que han dit, ja que, amb una votació d’un segon, han aprovat la pujada més important en forma d’impostos de la història de Lleida amb caràcter venjatiu, ja que són, sobretot, les rendes mitjanes i les rendes baixes les que més ho patiran.Els veïns dels barris són els més afectats; però sobretot els del Secà de Sant Pere, Mariola, Bordeta, Llívia, Mangraners, Clot, les zones més deteriorades de Balàfia, Pardinyes, Centre Històric i Templers-Escorxador, serem els qui més pagarem. La nova taxa d’escombraries es calcularà en funció dels metres quadrats dels habitatges (com l’IBI), perquè PSC i Junts entenen que els metres quadrats generen escombraries, quan els qui generem residus som les persones i no la superfície dels immobles. Tot un despropòsit!També, els comerciants esteu a la diana impositiva de socialistes i Junts. No en tenien prou amb ofegar el Pla de l’Estació que us assenyalen amb més càrregues impositives. I per postres, pretenen destinar l’hotel de l’estació de tren a acollir temporers. Així pretenen empoderar el teixit comercial de Lleida?La supertaxa d’escombraries pactada entre socialistes i Junts, sense ni tan sols fer la temptativa d’estudiar mesures fiscals per pal·liar l’efecte de la pujada d’impostos més gran dels últims anys a Lleida, és la imposició fiscal més important aprovada fins a la data.Fins i tot assumint que la imposició arriba per mandat de la Unió Europea i prevista en una Llei del març del 2022 que obliga a aplicar una directiva europea en què s’obliga els contribuents a pagar el 100% del servei de recollida, transport i tractament d’escombraries. Més cert és que qualsevol govern que gestiona bé els recursos dels contribuents, anunciaria i desenvoluparia diferents fórmules per compensar els seus ciutadans el cobrament d’aquesta nova càrrega impositiva, alineades a no apujar impostos i abaixant-los sempre que sigui possible.El govern de Lleida no pot fer caixa a costa dels seus veïns. És una màxima que, si fins ara el govern municipal dedicava part del seu pressupost a cobrir una porció de la despesa del servei de recollida d’escombraries i, a partir del gener del 2025 tot el cost anirà a càrrec del contribuent exclusivament, significa que l’ajuntament s’estalviarà diners, que podria destinar a abaixar altres impostos municipals per pal·liar els efectes de la pujada de la taxa d’escombraries.La destralada fiscal podria compensar-se amb fórmules que rebaixessin la resta de taxes municipals en la mateixa proporció que la pujada de les escombraries. Per exemple, podrien rebaixar entre un 5 i un 15% l’IBI i l’Impost de Vehicles. Simultàniament, aprovar bonificacions per a famílies nombroses i famílies vulnerables, o abaixar l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.Conclusió: destralada fiscal. Pujada de taxa a la vista. Sense propostes ordenades i clares.El pitjor per als veïns és que, mentre alguns ajuntaments compensaran la pujada de la taxa d’escombraries amb la baixada d’altres en la mateixa proporció, a Lleida no. A Lleida pagarem més per menys, dic menys perquè fins ara només se’ns ha explicat que pagarem més pel mateix servei, perquè aquí ningú no controla com es presten els serveis i la seua qualitat. En fi, pagarem més i el govern disposarà de més per malgastar, però aviat sortirà el sol a la Lleida de socialistes i Junts.