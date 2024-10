Creat: Actualitzat:

Tot i el títol de la columna, avui no els parlaré de guerres o de la pau. En un moment en què hi ha una forta polèmica sobre la llengua que han de parlar els professionals sanitaris, he volgut utilitzar una paraula que és exemple de la importància de conèixer l’idioma dels nostres pacients. Si avui preguntéssim a una part de la població de Lleida si coneixen algú que hagi tingut un accident cerebrovascular o ictus, dubtarien. Si els preguntem si coneixen algú que s’hagi ferit o que hagi tingut un atac de feridura, probablement podrien enumerar més d’una o dos persones que hagin tingut aquesta patologia. Que el teu interlocutor pugui entendre el que li dius en la teva llengua també és terapèutic. Per això, nosaltres a tots els professionals que venen a treballar al nostre servei els fem formació en català. Tots ho reben amb agraïment i fan un esforç important per aprendre’l i així facilitar l’entesa amb el pacient. I aconseguir també un fet molt important, que el pacient no hagi de canviar el seu idioma si no vol. Però com que res passa perquè sí, he començat parlant de les feridures perquè avui és el dia Mundial de l’Ictus. Una malaltia que ha augmentat de forma exponencial després de la pandèmia de la Covid. De fet, les activacions del Codi Ictus han augmentat un 38% en els últims 4 anys. Segurament per un augment de l’envelliment de la població. Aquest codi permet que l’assistència de les persones que el pateixen sigui molt ràpida. És un model que ha estat imitat internacionalment i a Catalunya en vam ser pioners. Gràcies a aquest codi, quan es detecta un possible cas a qualsevol lloc del territori, ja sigui un CAP o un domicili, quan arriba el pacient a Urgències ja té tot l’equip assistencial preparat per veure quina serà la millor opció terapèutica. A Lleida, tenim un equip de Neurologia capdavanter, encapçalat pel Dr. Purroy, i que té un dels millors temps assistencials de Catalunya. A més, lidera una recerca que ha canviat el maneig d’aquesta patologia tan prevalent. Així que recordi, si no pot somriure, no pot aixecar o moure algun braç o cama, li costa parlar o els que l’envolten no entenen el que diu, actuï ràpid, no hi ha temps a perdre. Nosaltres estarem preparats per atendre’l i entendre’l.