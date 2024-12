Comunicat dels Cantaires de Ponent sobre l'aturada de les cantades després de 7 anys

Creat: Actualitzat:

Després de 7 anys de cantades a la plaça Paeria de Lleida, els primers setmanalment i els dos darrers cada 15 dies, l’assemblea de Cantaires de Ponent/Cor Plaça Paeria vol manifestar el següent:

1.El dia 18 de novembre de 2024 ha tingut lloc la darrera cantada regular de les que s’han celebrat al llarg d’aquest temps davant l’Ajuntament de la ciutat.

2.L’assemblea de les cantades a plaça ha acordat constituir una “Comissió Permanent” que es reunirà de manera periòdica a partir d’ara i que, eventualment, podrà convocar noves cantades a plaça, de manera puntual.

3.L’assemblea de les cantades a plaça vol donar les gràcies a tothom que les ha fet possible, a qui hi ha participat al llarg d’aquests anys i a qui hi ha donat suport d’una o altra manera.

4.L’assemblea de les cantades a plaça considera que l’objectiu d’aconseguir la independència política de Catalunya continua plenament vigent i és més necessari que mai assolir-lo partint de l’exercici democràtic del referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Així mateix, considera inútil l’esforç esmerçat per aconseguir una sortida dialogada amb l’Estat espanyol, sigui quin sigui el partit que governi. Convé recordar que mentre es negociava la segona investidura de l’actual president del govern d’Espanya, l’Estat espiava almenys 65 persones del món independentista o del seu entorn per mitjà del programari Pegasus.

5.Finalment, l’assemblea de les cantades a plaça insta els partits polítics que al llarg de l’anomenat “procés” es mostraven partidaris de la independència de Catalunya a canviar l’estratègia mantinguda els darrers anys que només ha portat a la desmobilització del moviment i, en darrer terme, a investir president de la Generalitat un antic ministre del govern de l’Estat que té com a motivació principal del seu mandat “ajudar a la millora d’Espanya”, a banda de desnaturalitzar el país, la seva llengua i els seus símbols nacionals.