TJUE qüestiona el Suprem i obre la porta a la nul·litat de les hipoteques lligades a l’IRPH

El passat 12 de desembre, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va tornar a pronunciar-se sobre les hipoteques referenciades en l’índex IRPH, qüestionant la jurisprudència del Tribunal Suprem. En la seua interlocutòria, planteja que aquestes clàusules podrien ser declarades nul·les per falta de transparència, delegant en els jutges nacionals la responsabilitat d’analitzar i decidir cas per cas. La decisió, que respon a una qüestió prejudicial plantejada per un jutjat de Sant Sebastià, recalca que la publicació al BOE no garanteix per si sola la transparència. Les entitats bancàries han de proporcionar informació clara perquè un consumidor mitjà entengui el funcionament de l’índex i el seu impacte econòmic. Si bé aquesta informació es pot remetre a dades públicament disponibles, és necessari que el banc ofereixi indicacions precises que permetin al consumidor accedir-hi fàcilment. En qualsevol cas, la informació ha de ser suficient perquè el prestatari valori correctament les conseqüències econòmiques del contracte. El TJUE també estableix que l’incompliment d’aquests requisits podria generar un desequilibri significatiu en perjudici del consumidor, especialment quan s’apliquen diferencials positius que incrementen el cost final de la hipoteca. Comparat amb altres índexs, com l’euríbor, l’IRPH resulta freqüentment més car, reforçant així la possibilitat que sigui considerat abusiu. El tribunal subratlla que, en cas de declarar-se la nul·litat d’una clàusula IRPH, els jutges nacionals podrien substituir-la per una disposició supletòria (com substituir l’índex per l’euríbor) sempre que aquesta garanteixi un equilibri. El TJUE adverteix que no es podran afegir elements no previstos per la legislació per corregir el desequilibri. En definitiva, el TJUE obre la porta que milers de consumidors reclamin la revisió de les seues hipoteques. No obstant, l’aplicació d’aquesta sentència dependrà dels tribunals espanyols i, especialment, del Suprem. En el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat. A Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.