Josep Tutusaus, l’entrenador que va fer créixer el tenis lleidatà

Creat: Actualitzat:

Fa més d’un any vaig escriure una carta en aquest mateix diari on reivindicava l’entrada del CT Urgell conjuntament amb el lideratge del seu entrenador Josep Tutusaus al Hall of Fame del tenis català. Explicava els meus motius, amb arguments objectius i subjectius. Els primers es basaven en tots els títols aconseguits en aquella època, fàcils de quantificar. Els segons se centraven en l’èpica, una ciutat petita com Lleida era coneguda pels seus èxits tenístics. El que havia aconseguit el Josep en aquell context seria molt difícil de reproduir en l’actualitat. Treure campions i campiones a nivell nacional i internacional no era tasca fàcil en una ciutat com Lleida i en un mateix club. Per tant, defensava que requeria un reconeixement.D’aquell escrit reivindicatiu, avui n’és una realitat. El dia 12 de desembre en Josep Tutusaus va ser reconegut com a membre del Hall of Fame per tot el que ha aportat al creixement del tenis català. Un reconeixement absolutament just a la seva extraordinària trajectòria com a entrenador de tenis. Estic segur que tots i totes els que hem tingut la sort de conèixer-lo, estem molt orgullosos i contents pel “Tutu” per aquest premi tan merescut. L’últim dia que vaig parlar amb ell per telèfon, em comentava que molta gent del món tenístic volia estar el dia de l’acte per acompanyar-lo i que la sala on es feia l’acte no tenia més cabuda. Jo li vaig respondre que era normal, tothom que l’ha tractat sap que és fàcil estimar-lo i que en un dia com aquell la gent volia mostrar aquest afecte cap a la seva persona.L’entrada del Josep al Hall of Fame no només celebra els seus èxits esportius, sinó que dignifica un model d’entrenament basat en valors com l’esforç, la constància i la passió per l’esport. Aquest reconeixement immortalitza la seva contribució al tenis català i al CT Urgell, convertint la seva figura en un referent per a les generacions futures.Un honor que simbolitza molt més que el reconeixement d’una trajectòria extraordinària com a entrenador i formador d’esportistes. Representa també la consolidació d’un llegat que va transformar el tenis lleidatà i el va situar en l’elit mundial. Referma una història única, un testimoni de com la passió i el compromís poden superar qualsevol obstacle. Per al tenis català és una oportunitat de recordar una època daurada i d’inspirar nous talents. Per a la ciutat de Lleida és un orgull immens que perpetua l’esperit d’aquells anys d’esplendor i que esperem que ajudi les actuals directives de clubs, entrenadors/es i jugadors/es a creure que encara entrenant a Lleida es poden aconseguir grans fites esportives. Qüestió de creença, desig i esforç per allò que vols. Ell ens va demostrar que amb il·lusió tot és possible.Un referent tenístic com és Rafa Nadal deia: “No crec que les coses canviïn per si soles, les has de fer canviar i jo faré el possible per canviar.” Doncs això és exactament el que va fer el Josep quan va arribar a Lleida, va canviar el que ja existia per fer-ho millor. Ell va pilotar el canvi. Un exemple viu de com l’amor per l’esport pot transformar la vida de les persones i la història d’un territori.El “Tutu” acompanyarà en aquest Hall of Fame altres tenistes lleidatans com l’Albert Costa i la Neus Àvila, esperant que en els següents anys s’incrementi amb més referents tenístics lleidatans. Gràcies, Josep, per tot el que ens has ofert als que hem pogut conèixer-te com a entrenador i persona, gaudeix molt d’aquest reconeixement tan merescut.