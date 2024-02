Creat: Actualitzat:

JAZZ

Grup: Alba Pujals Quintet.

Sala: Espai Orfeó.

Data: 27 de gener

★★★★✩

M’ho han llegit moltíssimes vegades en aquesta columna de crítica musical. Trobo meravellós anar a concerts a cegues i (gairebé) descobrir in situ artistes desconeguts per a un, comprovant que constantment sorgeixen nous valors frescos d’enorme talent en qualsevol estil i que ens garanteixen que això del negoci musical no s’esgota mai. Doncs bé, la història s’ha tornat a repetir havent acudit sense informació prèvia a escoltar la multiinstrumentista i cantant nascuda a Terrassa Alba Pujals, al capdavant del seu quintet. L’encert de l’Espai Orfeó a l’hora de programar ens sembla màxim, com ve demostrant des de fa temps i havent-se convertit en un altre dels enclavaments de la música en viu de la nostra ciutat, celebrant aquests dies, precisament, els seus deu anys d’etapa i de servei cultural als ciutadans. Doncs el que dèiem, plaer màxim descobrir l’enorme talent que atresoren aquesta plèiade de músics joves magníficament formats i que, malgrat les curtes edats encara, molts ja s’han aventurat més enllà de les nostres fronteres per conèixer món i compartir escenari i enregistraments amb professionals d’altres verals. En el cas de Pujals, els Estats Units, on va estar un temps establerta mentre estudiava a la prestigiosa Juillard School of Music, o compartint experiència vital i educativa a Holanda, al costat d’Irene Reig, Xavi Torres i Giuseppe Campisi, saxo alt, piano i contrabaix, respectivament, companys d’aquest quintet que avui ens ocupa. La seua actuació de fa uns dies ens va encantar, amb una secció rítmica masculina que va donar cobertura impecable als frasejos solistes de trombó o saxo (eventualment també de flautes travesseres) que aquestes dos dones tremendes van compartir juntes, però no barrejades, i que van posar de manifest que, cada vegada més, la dona està superant temps pretèrits del jazz on només els era reservat el paper de cantant o, en el millor dels casos, de pianista amb veu. Ara, és brutal veure-les tocar altres instruments, en altre temps masculinitzants, i fer-ho amb una seguretat i empoderament notabilíssims.Tots junts van presentar Apologia, el formidable àlbum de debut com a líder i compositora d’Alba Pujals que ningú s’hauria de perdre.