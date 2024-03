Dimecres, 27. Volem veure Ayuso a la banqueta dels acusats!

Creat: Actualitzat:

- Quines ganes de veure Ayuso asseguda a la banqueta dels acusats!

- Collons, noi! Avui vas fort! Ayuso no té cap culpa de les comissions que hagi pogut cobrar el seu germà o del frau fiscal que hagi pogut cometre la seva parella.

- Que ha comès, no que hagi pogut cometre. Ho ha confessat ell mateix.

- Que ha comès, sí, però ho ha fet ell. No en pots responsabilitzar Ayuso.

- No ho faig. No és pel seu germà o per la seva parella que vull veure Ayuso a la banqueta dels acusats. És per l'informe de la Comissió de la Veritat sobre les morts a les residències amb la covid, que és una cosa terrible, infinitament més greu que les corrupteles dels seus familiars.

- Tots sabem que la seva gestió en aquest tema va ser pèssima.

- Però no podíem imaginar-nos fins a quin punt. Nou mil ancians van morir en només dos mesos a les residències de Madrid, un de cada quatre, i 7.200 ho van fer sense hospitalització, sols, sense medicació, amb dolors insuportables. Aquí ja no estem parlant de declaracions impresentables o actuacions macarres.

- No, i tant. Estem parlant de possibles delictes greus.

- És molt més que això. Estem parlant d'una tragèdia per la que Ayuso passarà sens dubte als llibres d'història com a responsable d'una de les grans infàmies viscudes a Occident els darrers anys. És per això que volem veure Ayuso asseguda a la banqueta dels acusats.