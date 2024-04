Dimarts, 2. Quin Papa!

Creat: Actualitzat:

- És increïbe, aquest Papa! Ha autoritzat el bisbe Novell a casar-se per l'església!

- Tremendo! Al·lucino amb el gol que va colar aquest home a la resta de cardenals al conclave.

- I tant! L'altre dia li van preguntar: "Vostè és comunista, pare?" I va dir: "Miri. La meva carta d'identitat és Mateu, 25. I va carregar contra la persecució política de Lula a base de lawfare.

- Magnífic!

- També és fantàstica la seva posició sobre les guerres. Quan un imperi se sent dèbil, diu, necessita provocar una guerra.

- I sobre les dones. I sobre els gais.

- Dos capellans van visitar Borges durant molt de temps a instàncies de la seva mare, que era molt creient i volia que el seu fill recuperés la fe. “Con uno de ellos no tengo nada de qué hablar", li va dir Borges a Bioy Casares; "no hace más que recitarme el catecismo, como si yo fuera un crío, pero el otro, un jesuita, es muy inteligente y parece haberlo leído todo. Con él tengo muchas cosas en común; sospecho que, como yo, aunque no se atreva a confesarlo claramente, tampoco cree en Dios". Aquell jesuïta era l'actual Papa.

- Magnífic! Visca la intel·ligència!

- Visca!