Mascotes, els altres membres de la família

Queden molt lluny aquells temps que, especialment als pobles, gossos i gats vivien pels carrers sense grans preocupacions i amb el menjar gairebé sempre assegurat ja que n’hi proporcionaven els veïns o bé aquests animals es buscaven la seua subsistència com podien. Eren èpoques en què portar-los al veterinari per alguna malaltia era ciència-ficció: o milloraven per instint de supervivència o passaven a millor vida, sense que això suposés un gran drama. Però ara, i diríem que per sort, la cosa ha canviat i cap a bé. Les mascotes es consideren un membre més de la família i la xifra augmenta de forma imparable i progressiva. Així, segons les dades facilitades pel Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, en l’actualitat estan identificats a les comarques de Lleida un total de 102.954 animals que figuren en els registres oficials, cosa que representa més del doble que nens i nenes de fins a deu anys, que són 42.935. Com és de suposar, la gran majoria d’aquestes mascotes són gossos, 90.949; seguits de gats (10.434), fures (1.266) i cavalls (103). Però en la relació se n’inclouen altres de menys comuns com mamífers exòtics, rèptils i fins i tot peixos. Malgrat aquestes voluminoses xifres, són molts més els animals que conviuen en llars com ocorre amb els gats, que en el cas d’estar en pisos no surten a l’exterior i per tant no estan xipats ni comptabilitzats. Així les coses, la cura que reben aquests inquilins seria equiparable, a escala, amb la de molts humans, ja que visiten freqüentment les clíniques veterinàries per a revisions periòdiques, vacunació i atencions diverses. És d’aplaudir aquesta conscienciació que hem anat guanyant, ja que és una clara mostra que avancem com a civilització mostrant un respecte envers aquests companys que donen molt sense demanar gaire a canvi. I un entranyable exemple de l’afecte que reben actualment les mascotes el trobem avui a les nostres pàgines amb la notícia segons la qual la Justícia ha autoritzat, per primera vegada a les comarques de Lleida, un vis-a-vis entre un reclús del Centre Penitenciari Ponent i el seu gos, ja que l’animal està malalt i té poca esperança de vida.Amb la ‘casa’ a una altra bandaAixò és el que estan obligant a fer els nous propietaris d’un càmping de Coma-ruga als amos d’unes 80 caravanes o cases mòbils, entre ells lleidatans, amb l’amenaça que, si no atenen aquesta ordre, la seua propietat serà destruïda. La paradoxa és que fa només uns dies, des del càmping, els animaven a comprar aquests equipaments en comptes de llogar-los. Un despropòsit que arribarà als jutjats