El 21 de juny de l’any passat un tràgic incendi al número 19 del carrer Monteró de Balaguer va segar la vida d’una dona de 49 anys que va saltar al buit per una finestra per fugir del foc, que també va provocar cremades de gravetat a un home. Es van viure moments de gran tensió. Els Bombers van demanar a la víctima que es confinés fins que poguessin accedir a l’habitatge però ella, desesperada, es va llançar d’un tercer pis. I va sorgir la polèmica. Els veïns van criticar que els Bombers no disposessin d’un matalàs o lona per esmorteir la caiguda, però efectius consultats llavors per aquest diari van subratllar que es va tractar d’una “situació crítica i d’extrema complexitat”, ja que s’havia de rescatar simultàniament dos persones des de dos façanes diferents, però van reconèixer que disposar d’aquest material hauria ajudat. Pocs dies després, els Bombers van fer públic que s’estaven plantejant incorporar matalassos de salt per utilitzar-los en els rescats urbans, tot i que van desvincular aquesta decisió del foc mortal del barri del Firal de la capital de la Noguera. Sigui com sigui, el parc de Bombers de Lleida ja disposa d’un nou vehicle autoescala que incorpora un matalàs de salt. S’infla en menys d’un minut i és fàcil de transportar. Sens dubte, una bona notícia. Benvinguts siguin els debats si contribueixen a millorar la seguretat dels ciutadans. Encara tenim gravat a la retina el moment de pànic en el qual un bomber que treballava en el dramàtic incendi de l’edifici de València va salvar la vida llançant-se a un matalàs quan el foc ja li trepitjava els talons el dia 22 de febrer.A més, la nova autoescala de Lleida incrementa les capacitats operatives en salvaments. Pot arribar a l’altura d’un desè pis (trenta-dos metres) i disposa d’un últim tram articulat per poder efectuar rescats complexos. La capacitat de càrrega també augmenta i ara admet 500 quilos, la qual cosa permetria salvar simultàniament diversos afectats en cas que fos necessari. Altres avantatges d’aquest equipament és que compta amb més dispositius electrònics de seguretat, com detectors de camp electromagnètic (per evitar el contacte amb cables), càmeres òptiques i tèrmiques i un sistema de projecció d’aigua per control remot que redueix l’exposició dels bombers durant les extincions. L’autoescala que hi havia fins ara al parc de Lleida s’ha portat a Tàrrega, que tenia la més antiga. A més de Lleida i Tàrrega, també tenen autoescala a Balaguer, la Seu d’Urgell i Tremp. Ningú no vol haver de posar a prova aquest material, però és important que els Bombers estiguin ben equipats. I si la controvèrsia generada en el seu dia en aquestes pàgines hi ha contribuït, ens donem per satisfets.