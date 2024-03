Pressió per interconnectar conques

Creat: Actualitzat:

L’Aragó i Catalunya va obrir dilluns la campanya de regs sense restriccions i a la demanda gràcies a les últimes pluges que han omplert els embassaments de l’Éssera. Barasona emmagatzema 82,2 hm³ i es troba al 97%, mentre que Sant Salvador té 135 hm³ i està al 98,4%. “Hem tingut la sort que el temporal s’ha centrat en la capçalera del riu i els pantans desembassen per deixar un marge de resguard, però som conscients que són petits per regar més de 100.000 hectàrees. Ara per ara, regarem tota l’àrea regable dels dos embassaments i no tocarem la Ribagorçana, que a més proveeix Pinyana i l’Algerri-Balaguer. A més, revisarem la situació cada 14 dies per quan calgui racionar al juny, el juliol i l’agost”, va explicar el president de la comunitat de regants, José Luis Pérez. A la conca del Segre, els embassaments de Rialb i Oliana sumen 169 hm³, mentre que fa un any en aquestes dates n’emmagatzemaven 84,5, la meitat que en l’actualitat. No obstant, a aquests gairebé 169 hm³ cal restar-ne 50 de l’aigua inutilitzable d’Oliana i les garanties als proveïments de boca i el cabal ecològic. Segons tècnics del Canal d’Urgell, encara no hi ha prou reserves per a una campanya normal. Ara per ara només estan garantits dos regs (o hidros) i l’ideal seria comptar amb entre 180 i 200 hm³ útils per a un tercer. Oliana i Rialb ja van estalviar reserves l’any passat a l’optar per donar aigua als fruiters i sacrificar el cereal, no sense crítiques d’aquest sector, que per a súmmum encara no ha cobrat els ajuts promesos. En aquesta campanya seran els pagesos els que decideixin què regar, però és gairebé segur que se salvarà el cereal d’hivern i hauria d’anar molt malament per no assegurar segones collites i els fruiters. La comunitat espera les precipitacions d’aquest mes per començar la campanya. Si hi ha pluges, la podria retardar, tot i que es preveu obrir per Sant Josep. Per tant, la situació de les conques de l’Ebre és millor que la de l’any passat i molt millor que la de les conques internes de Catalunya, de les quals depenen sis municipis del Solsonès. Davant d’aquesta situació, són molts els actors, entitats i organismes que fa dies que pressionen per a una interconnexió de conques, que ara com ara és impossible perquè la gestió de l’Ebre és en mans de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que no està per la feina, i amb raó, perquè no té cap sentit que no estant assegurada l’aigua per als canals i proveïments de Lleida es reactivi el fantasma dels transvasaments sense haver resolt els problemes propis. Des de l’any 2008 l’ACA sap que les conques internes, d’on beu Barcelona, tenen un subministrament d’aigua totalment insuficient i no s’han executat ni la meitat de les obres previstes per reparar aquesta escassetat i sota cap concepte no es pot vestir un sant desvestint-ne un altre i menys en plena crisi del camp.