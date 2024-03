Les llistes d’espera a Drets Socials

Creat: Actualitzat:

Un total de 7.132 lleidatans estan actualment a l’espera del reconeixement de la seua discapacitat. Són les dades aportades per la conselleria de Drets Socials, que acumula demores de fins a un any per emetre el certificat que determina el grau de discapacitat que afecta una persona. Aquest document facilita l’accés a les prestacions econòmiques, accions assistencials i qualsevol altre benefici o mesura de suport per compensar la situació de vulnerabilitat derivada de la discapacitat. L’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) assegura que la situació s’ha agreujat després de la pandèmia. Sense aquest reconeixement, la persona afectada no pot accedir a centres de dia, determinats llocs de treball, ajuts a domicili i altres prestacions econòmiques per adaptar el domicili o comprar productes que millorin la seua autonomia, entre altres mesures de suport, cosa que vulnera els seus drets i comporta a més un greuge econòmic. Les valoracions es duen a terme des dels Centres d’Atenció a les Persones amb Discapacitat (CAD). Des de Drets Socials assenyalen que “som conscients que són moltes persones les que estan en espera i que aquesta llista és llarga, malgrat l’esforç que ha fet aquest Govern en la creació de places residencials i d’atenció diürna per a persones amb discapacitat i l’augment del pressupost dedicat al sector social: prestacions, subvencions i millores econòmiques per a les entitats, incloses les que treballen amb persones amb discapacitat”. Atribueixen aquesta problemàtica a l’“infrafinançament històric per part de l’Estat”. El mateix, o molt semblant, succeeix amb les persones que esperen avaluació del seu grau de dependència per poder percebre els ajuts que els corresponen. A finals del 2023, la llista per rebre les ajudes superava el miler, mentre que la demanda sobrepassava els 3.000. Totes aquestes demores i burocràcies inacabables han de revertir-se de forma immediata perquè parlem de persones molt vulnerables i una societat moderna i justa té l’obligació de prioritzar precisament aquests col·lectius.Portugal vira a la dretaPortugal va dir adeu diumenge a vuit anys de govern del socialista António Costa i, a falta que finalitzi el recompte dels últims vots de l’estranger i es tanquin els pactes, el país ha girat cap a la dreta, amb la victòria de la coalició conservadora Aliança Democràtica (AD), que ha guanyat (per la mínima, això sí), amb el 29,49% dels vots i 79 escons, unes eleccions legislatives marcades per l’alta participació i en les quals els socialistes permetran la formació de govern perquè la ultradreta no sigui necessària. Una altra cosa serà governar