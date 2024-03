Una sortida per al conflicte a les presons

Creat: Actualitzat:

Els funcionaris de presons van tornar a bloquejar ahir el funcionament del Centre Penitenciari Ponent i els 625 reclusos van haver de quedar-se tot el dia a les seues cel·les. Va passar el mateix a la resta de presons catalanes, a excepció de Brians 2, Quatre Camins i Joves, on sí que van sortir, malgrat que sense poder participar en tallers ni altres activitats. La protesta d’aquest col·lectiu d’empleats públics va començar dijous passat, un dia després que un pres matés una cuinera a la presó de Mas d’Enric, a Tarragona, i posteriorment se suïcidés, i ara el conflicte sembla haver entrat en un cul-de-sac, perquè els funcionaris exigeixen la dimissió de la consellera, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, i no accepten reunir-se amb el Govern mentre continuïn en els seus càrrecs. És comprensible que estiguin indignats, perquè una companya ha estat assassinada al seu lloc de treball, quan ja feia molt de temps que alertaven de falta de seguretat i de l’augment de les agressions que pateixen. No obstant, també cal plantejar si cal prioritzar un cessament polític o bé que hi hagi decisions immediates que millorin la situació. I per part de la conselleria, algunes declaracions de la seua titular no han ajudat a calmar els ànims, sinó al contrari, i s’ha trobat a faltar més autocrítica davant d’un fet tan greu com el que ha passat. Els actuals responsables del departament van rebre ahir el suport de tres exconsellers d’ERC i el PSC i d’exdirectors generals de diversos governs, inclosos de CiU, que en una carta pública van defensar que aquest homicidi no pot suposar “passos enrere” en l’“exitosa” política de rehabilitació dels reclusos en les últimes dècades. Ara bé, com ells mateixos diuen, els treballadors han estat una part activa i indispensable d’aquest model, per la qual cosa no s’hauria de caure en la temptació de pensar que l’únic que volen és una política de mà dura. I finalment, cal recordar que els presos són privats de llibertat, però només de llibertat, i mantenir-los tancats durant dies en una cel·la vulnera els seus drets fonamentals. Cal buscar una solució urgent a aquest conflicte i, amb dimissions o sense, l’única sortida és el diàleg.

Baixador al polígon

La línia de tren Lleida-la Pobla va estrenar ahir el baixador al polígon industrial El Segre, amb la previsió que tingui uns 23.000 usuaris anuals. Disposa d’un aparcament que possibilitarà deixar el vehicle i utilitzar el tren per accedir al centre de la ciutat, la qual cosa segur que serà d’utilitat quan s’implanti la Zona de Baixes Emissions. Benvinguda sigui aquesta millora del transport públic