Modernitzar i repartir, sí; retallar, no

Les primeres conclusions dels informes sobre la revisió de dotacions d’aigua en els principals regadius de la conca de l’Ebre impliquen una proposta d’importants retallades del subministrament als regants, que van des del 19% del volum actual en el cas del Canal de Pinyana fins al 4,98% en el cas del Segarra-Garrigues. La documentació, presentada en una jornada organitzada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre dijous passat, assigna també de cara al pròxim Pla Hidrològic de l’Ebre (2028-2033) un 14,78% menys de recursos hídrics al Canal d’Urgell; un 12,43% menys a l’Aragó i Catalunya, i un 3% menys a l’Algerri-Balaguer. El resultat de la revisió de les dotacions, segons fonts de la CHE, es deu principalment a la millora de l’eficiència gràcies a la modernització del regadiu en els últims 30 anys, i en relació amb les dades del 1993, que són les que serveixen de base de les dotacions actuals. En el conjunt de la conca de l’Ebre s’ha incrementat en un 23% la superfície modernitzada. Per això la reducció mitjana de dotacions per al pròxim pla hidrològic és del 12%. L’objectiu és també adaptar les dotacions d’aigua als actuals cultius i contemplar els efectes del canvi climàtic. La revisió de les dotacions s’iniciarà a finals d’any amb diversos processos d’informació pública (durant els quals es podran presentar al·legacions) i no es preveu que estigui aprovada fins al 2027. L’aplicació posterior servirà també per definir noves concessions o ampliacions.Davant d’aquestes retallades de les dotacions d’aigua als principals canals i comunitats de Ponent, es poden fer unes quantes consideracions. En primer lloc és evident que l’escassetat de recursos hídrics pels períodes de sequera requereixen solucions que passin per la modernització i l’estalvi, però sota cap concepte per la retallada de concessions. L’aigua ha portat el progrés a totes les comarques del pla i encara avui les zones de secà reclamen nous regadius per no haver de confiar la collita de cada any al cel. L’agroalimentació, com s’ha reiterat fins a la sacietat a la Fira de Sant Miquel, és una oportunitat excepcional per a Lleida per continuar sent líder de la producció agrària i ramaderia i l’aigua és prioritària per a aquest objectiu. Repartir millor, innovar, reutilitzar i estalviar és el camí i per aquí cal començar a construir la casa, no retallant concessions.Espais segursEl macrocontrol portat a terme pels Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana (que ja en va fer un el cap de setmana passat), per augmentar la seguretat en els espais públics de Lleida és una bona iniciativa per aturar l’augment considerable d’armes blanques a la nostra societat. Armes, sempre no.