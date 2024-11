Els EUA viren a la dreta i al populisme

Creat: Actualitzat:

Les eleccions presidencials als EUA confirmen la tornada de Donald Trump a la Casa Blanca, malgrat que es creia a priori que el resultat seria més ajustat als estats frontissa, que exerceixen un paper crucial. Amb les victòries a Geòrgia, Pennsilvània i Carolina del Nord, Trump va segellar el seu triomf sobre la candidata demòcrata i actual vicepresidenta Kamala Harris, consolidant el suport en territoris decisius i assegurant-se un contundent avantatge i incontestable victòria en el vot popular, cosa que no succeïa a Amèrica del Nord des de fa vint anys. Les claus de la seua aclaparadora victòria estan en el seu missatge rude i directe davant dels problemes que més preocupen els ciutadans: la inflació i la recessió econòmica, i la immigració massiva i descontrolada. En aquest apartat de l’arribada d’estrangers, destaca el paper dels llatins, tradicionalment demòcrates, però que ara molts s’han decantat per Trump al veure’s ja com a nord-americans de segona generació i ser reticents a més moviments migratoris. Per descomptat, no podem obviar el racisme i la misogínia encara imperant en bona part de l’Amèrica més profunda i que en estats molts més liberals i ideològicament progressistes, com Califòrnia, fidel encara als blaus, Kamala Harris, malgrat que hi hagi guanyat, ha perdut molts punts en relació amb Joe Biden. Una altra premissa del triomf populista i reaccionari de Trump cal buscar-la en el patriotisme dels EUA, que temen perdre la seua primacia imperial a favor d’altres potències emergents com la Xina. El ja president electe, tot i que no prendrà possessió fins al proper mes de gener, representa com ningú el somni americà de culte als diners. És un empresari d’èxit que promet tornar a la classe mitjana el poder adquisitiu perdut i frenar la inflació i això afecta molts milions de persones. I, finalment, no podem ni hem d’oblidar el paper d’Elon Musk i les mentides que ha propagat a la seua xarxa social X, presentant Harris com poc més que una comunista que els prendria les armes de foc, obligaria a avortar les dones i privaria els homes, blancs o negres, de totes les seues jerarquies.GeopolíticaL’aclaparador èxit de Trump obre també grans incògnites en la política internacional, ja que ha dit per activa i per passiva que reduirà l’ajuda armamentista a Ucraïna per atansar-se més a Rússia, així com el seu incondicional suport al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i la seua incursió a Gaza. Ha anunciat també sucosos aranzels per a les importacions procedents d’altres països. Europa, doncs, ha d’estar més unida que mai si no vol quedar més relegada del que està