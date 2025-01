La Llotja, un orgull per a Lleida

Creat: Actualitzat:

Doncs sí. Tant la capital com la demarcació de Lleida tenen raons per sentir orgull d’aquest equipament multiusos que està d’aniversari, al complir-se els 15 anys de la seua posada en funcionament al solar de Pardinyes que havia acollit el mercat de fruites i verdures abans de traslladar-se el 2003 al Barris Nord. Era el 21 de gener del 2010 quan la posada en escena de l’òpera Il Trovatore de Giuseppe Verdi, en una coproducció del Gran Teatre del Liceu en la qual va col·laborar la Paeria, significava la presentació al públic del nou palau de congressos que, en aquell temps i potser encara, suposava l’equipament cultural català més gran a excepció dels existents a Barcelona. Obra del gabinet d’arquitectura holandès Mecanoo, amb Francine Houben al capdavant, qui va estar en l’estrena, la Llotja va rebre aquell dia múltiples elogis dels assistents a l’estrena tant pel seu disseny interior i exterior, amb materials i colors molt representatius de Ponent, com per l’acústica i per la seua funcionalitat. Així mateix també hi va haver qui no acabava d’encaixar tanta “modernitat” en l’estructura de l’edifici que “dialoga” amb la Seu Vella.Des d’aleshores les xifres que han marcat el dia a dia del palau de congressos en aquests quinze anys són més que espectaculars: l’edifici ha estat escenari de 2.708 esdeveniments culturals i empresarials, que han sumat 1,3 milions d’usuaris, amb un impacte econòmic per a la ciutat de 361 milions d’euros, la qual cosa suposa una mitjana de 24 milions anuals. I tot això, al seu torn, ha suposat noves expectatives de negocis per a la ciutat i la seua àrea d’influència. D’aquesta manera, s’han complert amb escreix les expectatives generades en la seua posada en marxa i continua la tònica de creixement. I és que els 142.697 assistents a les activitats que va acollir l’any passat van marcar tot un rècord (al suposar un 32,4% més que el 2023) en els 227 esdeveniments registrats (un 37,5% més), mentre que per a aquest exercici ja hi ha 118 cites confirmades. Però l’èxit de la Llotja no només rau en aquestes xifres, per molt espectaculars que siguin, sinó que també es mesura pel fet que la ciutadania senti com a seu aquest espai multiusos. Ahir va quedar meridianament clar amb la visita de centenars de persones de totes les edats que, malgrat la temptativa de pluja, no es van voler perdre les múltiples activitats organitzades per commemorar aquest aniversari d’un complex que encara té més reptes de cara al futur més pròxim, un dels quals és recuperar l’oferta lúdica i gastronòmica de la terrassa, un espai amb unes vistes incomparables, i també, encara que a més llarg termini, la unió de la Llotja amb el nou emplaçament de la Fira de Lleida a través d’una passarel·la que salvarà el riu. Tot arribarà però, de moment, felicitem-nos de l’èxit d’aquests 15 anys.