Una llei que maltracta les víctimes?
El projecte del Govern de l’Estat de centralitzar a Lleida els casos de violència masclista que es denunciïn als jutjats de Cervera i Balaguer corre el risc de provocar exactament l’efecte contrari que persegueix: en lloc de protegir les víctimes, podria revictimitzar-les fins al punt d’afegir al maltractament que els infligeix el seu agressor el de les institucions. Així es desprèn de l’anàlisi que ha fet el Col·legi de l’Advocacia de Lleida, que arriba a unes conclusions amb què només es pot estar d’acord des del més elemental sentit comú. Les dones maltractades al partit judicial de Cervera (36 municipis i 53.978 habitants) i al de Balaguer (41 municipis i 64.467 habitants) s’hauran de desplaçar a Lleida, amb uns viatges de fins a una hora en molts casos des de localitats en les quals no hi ha transport públic o és molt deficient, amb el perjudici que això comporta per a les persones que no tinguin vehicle privat. A l’arribar al jutjat de Lleida, molt col·lapsat, es trobaran amb només dos petites sales d’espera, de 4 i 2 metres quadrats respectivament, en les quals arriben a acumular-se 11 víctimes alhora. Això comporta un perjudici molt greu per a la intimitat d’unes víctimes que es troben en una delicada situació de vulnerabilitat emocional i afectiva, a més d’un risc evident de patir una crisi de por o ansietat davant la possibilitat de retrobar-se amb els seus agressors en un espai tan reduït, un risc que es pot traduir en un desistiment en la denúncia en el supòsit que aquest retrobament es produeixi. El projecte del Govern central preveu dotar el jutjat de violència domèstica de Lleida d’un segon magistrat per compensar l’augment de treball que comportarà aquesta centralització, però la mesura sembla clarament insuficient, sobretot si es té en compte que la previsió legislativa també contempla que els jutjats de violència masclista assumeixin a partir d’ara les causes registrades per agressions sexuals. Estem parlant d’una de les problemàtiques més greus de la societat, com és el maltractament a dones per part de moltes parelles que tenen una mentalitat masclista que per desgràcia es troba molt lluny de ser erradicada, i davant d’aquesta problemàtica les coses es poden fer millor o pitjor, però és absolutament injustificable que l’efecte sigui maltractar encara més les víctimes i els seus fills.
Sobre el fiscal general
El fiscal general no hauria hagut de filtrar negociacions amb el defraudador confés que és el nòvio d’Ayuso, però cal preguntar-se per les filtracions no perseguides de causes polítiques del Suprem i per la imparcialitat d’un jutge que va ordenar escorcollar el despatx de García Ortiz com si fos el d’un narco.