Gaza, una vergonya per al món
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, ha demostrat un cinisme sense límits al demanar al Comitè Internacional de la Creu Roja que faci atenció mèdica als ostatges en mans de Hamas. Està clar que els segrestats han de ser atesos. No només això, sinó que tota la comunitat internacional s’hauria d’implicar en el seu alliberament. Ara bé, al llarg dels últims mesos l’ofensiva d’Israel a Gaza ja ha segat més de 60.000 vides, ha bloquejat el repartiment de menjar i assistència sanitària a la població palestina, el seu Exèrcit ha arrasat totes les cases i equipaments, ha assassinat desenes de persones que intentaven recollir aliments i ha impedit l’activitat en aquest territori de la mateixa Creu Roja i d’altres organitzacions humanitàries. Les causes per les quals el conflicte entre israelians i palestins ha arribat a la situació actual són molt complexes i es remunten a fa gairebé un segle. Centrant-nos en el darrer episodi, cal concloure que és cert que Hamas té la responsabilitat d’haver encès la metxa amb l’assassinat de més d’un miler de persones i el segrest d’unes 250 que assistien a un concert el 7 d’octubre del 2023. Hamas és un grup terrorista i aquesta acció pot ser considerada un crim contra la humanitat. Tanmateix, la pregunta consegüent és: justifica aquesta atrocitat la matança que perpetra Israel a Gaza? La resposta ha de ser que no. Perquè és un crim contra la humanitat encara pitjor, amb pràctiques genocides com limitar al màxim la distribució d’aliments per sembrar la fam entre la població, i disparant a matar o bombardejant els que acudeixen a buscar menjar quan es reparteix, encara que siguin nens o adults. Fins i tot el mateix Govern israelià ha explicitat que impulsa una neteja ètnica per convertir aquest enclavament en un lloc turístic de luxe... sense palestins, tal com també va proposar el seu gran aliat, Donald Trump. Netanyahu compara el tracte que dona Hamas als ostatges que encara es troben amb vida amb els crims nazis, alhora que obvia que el paral·lelisme entre els militars hebreus que assassinen persones indefenses simplement per ser palestines i els nazis que feien el mateix amb els jueus només per formar part d’aquest col·lectiu resulta espantós. Que Israel sigui un estat democràtic i que al llarg de la seua curta història s’hagi hagut de defensar, i amb molt èxit, d’agressions de països àrabs tampoc no pot donar-li carta blanca per actuar com actua. I el pitjor és la inacció de la comunitat internacional per aturar aquesta massacre. La Unió Europea ha tornat a demostrar incapacitat per influir en el món, igual que l’ONU, que depèn del que diguin les grans potències. La humanitat ha avançat molt, però hi ha una cosa que no canvia: mana el qui té més força. I en aquest cas Israel té el suport total dels EUA.