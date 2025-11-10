La vergonyosa desprotecció d’una nena
Un conjunt de despropòsits incomprensibles han deixat sense protecció la nena de 14 anys que va ser trobada pidolant en un supermercat de les Borges. La decisió del jutge de Tudela, a Navarra, que ha arxivat la causa contra els pares de la petita, com va avançar ahir aquest diari, perquè la nena ha dit que no l’han obligat a casar-se és desconcertant. En primer lloc, perquè els mateixos pares van explicar a la Guàrdia Civil i als serveis socials de Navarra que havien venut la nena a una família de Mollerussa, i en segon lloc perquè la decisió de no continuar la causa contra els progenitors per falta de proves no pot anar acompanyada, com així ha estat, de l’aixecament de totes les mesures de protecció de la petita, que estava a càrrec dels serveis socials catalans en un centre d’Almacelles. Ara la nena ja no és en aquest centre, ni tampoc a Mollerussa, sinó que hauria tornat amb els pares navarresos que van explicar que l’havien venut per 5.000 euros i 5 botelles de whisky després de partir d’un preu inicial de 10.000 euros que va quedar a la meitat després d’un procés de regateig, per citar alguns vergonyosos detalls. Però és que hi ha més: el jutjat d’Instrucció 3 de Lleida, que tenia oberta una altra causa contra els veïns de Mollerussa que van comprar suposadament la nena, va fixar mesures protectores d’allunyament que divendres passat continuaven vigents perquè no havia notificat la seua inhibició davant del jutjat de Tudela, de tal manera que els Mossos tenien l’obligació de continuar garantint que la mesura de protecció, que ja semblava a aquestes altures completament inútil, es complís. La barrabassada és inqualificable. Estem parlant d’una nena que va ser vista per un veí de les Borges pidolant en un supermercat. L’home li va donar aliments i va veure com la nena entrava al súper i intentava intercanviar-los per diners. El veí de les Borges, ple de sentit comú i d’esperit humanitari, va denunciar la situació i es van desencadenar les detencions. Seria massa demanar que el jutjat de Tudela que ha deixat desprotegida la nena tingués el mateix sentit comú i el mateix esperit humanitari que aquest veí de les Borges? El sol fet de plantejar aquesta pregunta posa els pèls de punta. Aquesta nena no està escolaritzada i, després d’estar 10 mesos desapareguda, la van trobar demanant caritat, una cosa que és delictiva quan ho fan menors a instàncies d’adults. Ella ha dit que ningú no l’ha forçat a fer res, però és evident que els casos de matrimonis forçats i vendes de menors, al tractar-se d’activitats delictives, es produeixen sempre en entorns que ho neguen. En aquest cas hi havia fins i tot declaracions dels pares que van explicar amb tota naturalitat la venda il·legal. Que la nena torni a estar amb aquests pares per ordre judicial produeix, com a mínim, estupor.