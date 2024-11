Em quedo a X

Creat: Actualitzat:

Diversos mitjans han decidit abandonar X, al·legant preocupacions sobre la seua direcció i contingut. L’objectivitat de la plataforma ha estat qüestionada des que Elon Musk la va adquirir, però no oblidem que el Twitter pre-Musk també utilitzava algoritmes per maximitzar-ne l’ús, que va interferir en les eleccions americanes de 2016 i que gestionava amb laxitud l’assetjament i les xarxes de comptes falsos que amplificaven narratives extremistes.El rebuig a les xarxes socials per part d’alguns sectors del periodisme combina motivacions legítimes amb un cert gremialisme i, malgrat això, la majoria continuen utilitzant-les per captar audiència i promoure continguts. De la mateixa manera, polítics i figures públiques aprofiten aquestes plataformes per comunicar-se directament amb l’audiència, desplaçant els mitjans com a font principal d’informació, sobretot entre els més joves.A Espanya, hi ha mitjans digitals i canals de televisió assenyalats per promoure informació esbiaixada i discursos d’odi. Fins i tot els mitjans convencionals, tot i ser més fiables, “curen” la informació segons criteris ideològics o comercials. Això no els fa menys legítims, però exigeix una actitud crítica dels lectors que vulguin evitar caure en la polarització o la desinformació. És imprescindible que ens formem una opinió pròpia a partir d’una diversitat de fonts, mantenint sempre una actitud crítica, tant cap als mitjans en què confiem com cap als que considerem antagònics.L’antic Twitter, amb tots els seus defectes, continua sent una plataforma d’impacte global i deixar d’utilitzar-la seria renunciar a un altaveu que pot amplificar idees i projectes, especialment en un context d’atomització informativa i lluita constant per les narratives. Per a mi, no abandonar X és oposar resistència i contribuir a construir un espai on es pugui debatre, informar i contrastar idees. A més, no marxar m’ofereix l’oportunitat de participar modestament en la lluita contra la desinformació i les narratives tòxiques. O –per dir-ho en paraules del popular Gerardo Tecé–: “Más allá de lo duro que sería renunciar a los altavoces que hemos construido en nuestra casa, la batalla ya está aquí. Los reaccionarios tienen clara su fórmula: reventar espacios de debate mientras construyen oasis ultraderechistas.”