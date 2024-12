Creat: Actualitzat:

Diu la llegenda que el rei Salomó va fer gravar aquesta sentència a l’interior del seu anell, com a recordatori que res dura eternament, ni els moments de màxima felicitat ni els més difícils: “Això també passarà.”Sovint, la vida humana és prou llarga perquè ens trobem amb una varietat de situacions i circumstàncies més o menys agradables. Així i tot, fins que no arribem al darrer esgraó no podrem avaluar del cert si hem rebut el regal d’una existència afortunada, és a dir, si les temporades de felicitat han pesat més a la balança que les de tristor. Quan tot ens va bé, volem que aquella sensació d’alegria no s’acabi mai, però, incomprensiblement, d’una manera maldestra desaprofitem el temps, com si fóssim éssers immortals. Si pensem que això també passarà segurament serem capaços de donar la importància que mereix passar una estona en companyia de les persones estimades, i farem el possible per guardar-ne un bon record. Quina mare no ha bressat el seu nadó provant de preservar aquell instant a la seva memòria per sempre, perquè la seva olor característica, el tacte i la calor que desprèn no es pot comparar amb res i, sobretot, no ho pot desar enlloc més que a les raconades del seu cervell. Oblidem que, empesos per les presses de cada dia, quan ens n’adonem, els fills ja seran grans i gairebé en una aclucada d’ulls tindrem al davant uns adolescents que no acabem d’entendre. Però això també passarà, i després els fills són adults i escriuen el seu camí, mentre els pares ens fem vells gairebé sense ser-ne conscients del tot, només quan un mirall ingrat ens retorna unes arrugues o bé ens costa una mica més de pujar les escales. I quan caiguem al fons d’un pou, fins i tot si creiem que no hi ha ni un bri d’esperança, encara és més útil tenir present que, sigui com sigui, això també passarà. No hi ha cap mal que duri cent anys, com diu el refranyer, si bé això tampoc no acaba de reconfortar-nos gaire. De fet, qualsevol persona gran que miri endarrere pot confirmar que, fins i tot el més dolorós, també cura amb el temps. No vol dir que s’oblidi, només que després d’una cosa en ve una altra i el passat és passat i val més que així sigui. Mai sabrem si la llegenda del rei Salomó té alguna cosa de veritat, però, si no ho és, almenys és ben trobada.