Dimecres, 29. Criminal Churchill

- Netanyahu és un criminal, deies ahir. Potser corres massa.

- Ni massa ni poc. Dic el que és evident. Els jueus de bé s'avergonyeixen d'aquest home.

- No sé si a Israel són tan crítics amb ell.

- Quan la guerra entra per la porta, la veritat salta per la finestra. ¿Què pensaríem si Sèrbia obligués per la força els kosovars a ser serbis? Això ha fet durant molts anys Ucraïna amb la població russòfila del Donbass. ¿Què pensaríem si Rússia i la Xina recolzessin la intervenció armada de Sèrbia a Kosovo? Això fan els Estats Units i la UE amb Ucraïna.

- El que faltava! Ara resulta que defenses Putin!

- S’hauria de poder criticar Zelenski sense que això vulgui dir defensar Putin, de la mateixa manera que s’hauria de poder dir que l’heroi Churchill va ser un genocida pels seus bombardejos de les ciutats alemanyes sense que això vulgui dir defensar Hitler. Només entre els vençuts hi ha criminals de guerra i la barbàrie dels vencedors són simples danys col.laterals.

- En tots els conflictes les dos parts tenen les seves raons.

- Però la raó només la té qui aconsegueix la victòria. Putin és un sàtrapa abominable que ha fet el mateix que Hitler als Sudets, sí, però també que l’OTAN quan va bombardejar Sèrbia el 1999 (5.000 morts civils) perquè els serbis no van acceptar la independència de Kosovo com Ucraïna no accepta la de les repúbliques prorrusses del Dombass. Els judicis de Nuremberg no haurien existit si els nazis haguessin guanyat la guerra i Churchill hauria estat jutjat com a criminal pels bombardejos d’Alemanya si l’hagués perdut.