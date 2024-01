Ambició de ciutat, ambició de país

Creat: Actualitzat:

Disculpeu que recorri a la primera persona del singular, però quan miro a Lleida no penso en el que és o el que ha estat, sinó en tot el que pot arribar a ser. No crec en nostàlgies del passat ni en una falsa confortabilitat del present. Crec en l’ambició pel futur, en la creació de noves oportunitats i en l’esforç pel progrés. Ni puc ni vull conformar-me amb una ciutat satisfeta a ser la segona capital del país, amb el permís de Barcelona.

El país que anhelo és un país enxarxat, amb ciutats connectades des de l’aliança complementàries i no subsidiàries d’una capital centralista i centralitzadora. El país pel qual lluito és un país capaç de construir entre el món urbà i el món rural un binomi imbatible al servei de la cohesió territorial. El país que volem construir des de Junts és un que sap identificar i aprofitar totes les seves singularitats i posar-les al servei del progrés econòmic i el benestar social.I Lleida ha de fer la seva contribució. I ho ha de fer des de la seva singularitat però també des de la màxima ambició. Lleida ha de liderar i està en condicions de fer-ho. El castell de la Suda, o la creació de la primera universitat de la corona catalanoaragonesa ho acrediten en termes històrics i el present ho avala situant-nos com un eix de creixement industrial de primer ordre a Europa, més enllà del nostre potencial agroalimentari.Comptem amb el talent dels nostres joves i volem que la seva ciutat els permeti desenvolupar-se plenament. Amb l’empenta d’un teixit productiu que trencarà les fronteres i els marcs mentals d’una economia principalment agrària, a partir de l’impuls de polígons industrials com el de Torreblanca-Quatre Pilans. I amb la força d’una societat civil que vol sentir-se orgullosa d’una ciutat que vol ser a l’escenari català i europeu amb veu pròpia.La Lleida que penso no és la que es conforma amb una mena d’“anar fent” o “per a Lleida ja està bé”. Vull una ciutat amb ambició, que se sent motor de progrés i benestar del país, corresponsable de la seva cohesió social i territorial. És una Lleida que se sent capital. Cocapital de Catalunya. Junts somiem i treballem acompanyats del teixit econòmic i social per una Lleida que se sent capital, cocapital de Catalunya.