Tributs Lleida, mirant al futur

Fins fa unes setmanes, l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL), que aviat començarem a reconèixer com a Tributs Lleida, havia estat exempt de qualsevol polèmica política. És un instrument d’eficàcia provada entre consistoris, entitats menors i comunitats públiques, com les de regants, per recaptar els seus preus públics, taxes i impostos.

Aquesta feina tindria un cost elevadíssim per a cada entitat, i d’aquí la bona imatge que té guanyada entre els que en són beneficiaris. Gestionem més de 142 milions d’euros de la ciutadania per fer funcionar els serveis més propers en 223 dels 231 municipis, l’organisme que treballa per a més ajuntaments de Catalunya. Però en el moment que els anteriors gestors han deixat de governar-la −que pràcticament ho han estat de per vida−, han optat ara per rebaixar-la al fangar partidista. Fa una certa vergonya aliena que la mateixa persona que ha estat la dirigent política de l’OAGRTL, i fins i tot de la Diputació mateixa, ara ens vulgui donar lliçons i presses sobre com aplicar idees que abans ella no havia tingut.Des de la seva cadira de cap de l’oposició, “denuncia” l’elevada taxa de cobrança −el que els ajuntaments paguen per fer la feina de recaptar els impostos− i exigeix la seva immediata reducció en un punt percentual. La idea s’ha d’analitzar amb calma i seriositat. Amb calma, perquè aquesta “excessiva” taxa −com diuen− està vigent des de l’any 2015 i, almenys en els darrers quatre anys, en cap moment la mateixa persona que ara la reclama no havia plantejat aquesta rebaixa. Amb seriositat, perquè el cost del servei que oferim al món local ha de contemplar també la necessària actualització de l’organisme i modernització dels serveis als contribuents, qüestions que mai havien estat en l’agenda de la llavors vicepresidenta, amb cap millora significativa efectuada al servei en els darrers 10 anys. En un ajuntament del Segrià, per exemple, que recapta poc més de 400.000 € en impostos, el servei li costa 17.500 €, una quantitat amb la qual difícilment podria disposar ni d’un auxiliar administratiu per gestionar rebuts i ingressos, beneficis fiscals, devolucions, ajornaments, fraccionaments, plusvàlues, reclamacions, contenciosos, concursals, alteracions cadastrals, valoracions d’immobles, insolvències, compensacions i un llarg etcètera de gestions tributàries que, per al conjunt de la demarcació, suposen prop d’1.225.000 actuacions a l’any. Des del Grup de Junts-Impulsem a la Diputació de Lleida parlen de “superàvits” milionaris que podrien ser retornats als ajuntaments, com si fóssim una mena de depredadors de les arques municipals. El superàvit, mal entès com a benefici gràcies al llenguatge confús que utilitzen, es genera entre d’altres qüestions quan no es reinverteix en la millora i modernització del servei, amb 10 oficines d’atenció repartides al territori, i quan, a més, als contribuents se’ls tracta com a simples pagadors només amb obligacions i es dificulta l’accés als seus drets. Això està a punt de canviar amb Tributs Lleida.Quan un ajuntament delega en l’OAGRTL, aquell rep per avançat els diners que espera ingressar per les taxes. Només disposar d’aquestes bestretes és un benefici notable per garantir la liquiditat del consistori. I per poder pagar per avançat, també és necessari que l’organisme disposi de romanents i caixa líquida, i per això, primer de tot, hem d’estudiar amb solvència l’impacte sobre una decisió que en cas d’estar mal plantejada podria afectar negativament els ajuntaments.Se’ns fa estrany aquest joc de les cadires canviades a què juga l’actual oposició a la Diputació de Lleida. Vam acceptar estudiar la proposta durant les negociacions del pressupost 2024 i la seva resposta va ser votar en contra del pressupost mateix, que contenia fins a set de les seves demandes amb un impacte de més de 9 milions d’euros. I, malgrat això, exigeixen presses per saber com està l’estudi al respecte. Si ells mateixos van votar en contra dels pressupostos i els compromisos que contenen! L’actual govern de la Diputació vol abordar una transformació profunda del que aviat començarem a reconèixer com a Tributs Lleida, en la qual es doni resposta a urgències llargament obviades, amb el màxim de transparència i facilitats per als contribuents, als quals −va bé no oblidar-ho− els responsables polítics de governs i oposicions devem el sou. I afegiria, els devem el sou i el màxim respecte.