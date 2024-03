Cap a una connectivitat sostenible

Creat: Actualitzat:

La connectivitat és un pilar fonamental per al desenvolupament econòmic i social d’una regió. És un factor que no només facilita el moviment de persones i mercaderies, sinó que també fomenta la creació de llocs de treball i impulsa l’activitat econòmica. En aquest sentit, el recent establiment del baixador de tren al Polígon El Segre, a Lleida, representa un pas decisiu cap a una millor infraestructura del transport públic i un impuls al desenvolupament local.

Aquesta iniciativa, promoguda quan era secretari de Mobilitat i Logística del Govern de Catalunya, arran de la petició formulada l’estiu del 2018 pel Toni Postius, en aquell moment cap de l’oposició de l’Ajuntament de Lleida i portaveu de Junts per Catalunya, i que recollia les demandes dels agents industrials del territori, s’ha materialitzat ara amb una inversió de gairebé mig milió d’euros, i finançada amb Fons Next Generation. El nou baixador permetrà afegir una parada més a la línia Lleida-la Pobla de Segur, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat, i implica una millora del transport públic a l’àrea industrial de la capital lleidatana.El Polígon El Segre és un dels principals motors econòmics de la ciutat de Lleida, amb una gran concentració d’activitat industrial i comercial i amb aquest nou baixador no només millorarà l’accessibilitat al polígon, sinó que també contribuirà a reduir la congestió del trànsit a la ciutat i a promoure un model de transport més sostenible. Això beneficiarà tant les empreses establertes al polígon com els treballadors i treballadores que hi accedeixen diàriament, alhora que també facilitarà l’accés a les veïnes i veïns de la partida de Granyena, i també donarà servei a una part de l’Horta. Així mateix, els caps de setmana ajudarà a potenciar el turisme i el lleure de natura al parc de la Mitjana de Lleida.Aquest polígon s’ha vist afectat durant anys per una manca d’inversió molt gran i d’una accessibilitat adequada. Els problemes d’inversió, serveis i de connexió han limitat el seu creixement i han obstaculitzat la seva competitivitat.La iniciativa, a banda de tenir una visió estratègica, suposa un compromís amb el desenvolupament de la ciutat i del territori, amb una actuació inèdita en la història recent de les nostres comarques, i permet inaugurar una nova parada ferroviària, en lloc de tancar-ne com han estat fent els darrers anys els governs de l’Estat espanyol.A més a més, la posada en marxa d’aquesta infraestructura també obre noves oportunitats de desenvolupament econòmic en la zona. La millora de les connexions pot atraure noves inversions i empreses al polígon, generant un efecte multiplicador en l’economia local i impulsant la creació de nous llocs de treball.Cal reconèixer l’esforç i la visió dels actors que han acabat contribuint a fer possible aquesta iniciativa, ja que entre tots hem pogut demostrar una gran capacitat per identificar les necessitats del territori i posar en marxa solucions concretes per abordar-les, i acabar aconseguint un desenvolupament equilibrat i sostenible.En definitiva, el baixador de tren del Polígon El Segre representa una fita important en el camí cap a una millor infraestructura de transport i un major desenvolupament econòmic i modernització del teixit industrial a la ciutat de Lleida i la seva àrea d’influència. És un exemple clar dels beneficis que pot aportar la inversió en connectivitat i mobilitat, i un testimoni de la importància de la cooperació entre diferents nivells d’administració i agents locals per construir un futur més pròsper per a tothom.