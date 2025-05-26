Quan la dimensió genera oportunitats
director territorial de BBVA a Catalunya
En les NOSTRES trobades i converses amb empresaris veiem que l’accés al finançament i l’acompanyament especialitzat que els ajudi a prendre decisions són dues de les principals demandes d’aquest sector. Afecta tot tipus d’empreses, encara que especialment a les pimes, que constitueixen la major part del teixit empresarial català: el 2022, el 99,8% de les empreses; el 61% del valor afegit del sector privat i el 68% de l’ocupació.
Per aquest motiu, per a BBVA les pimes són el cor de la nostra economia, les que impulsen la innovació, les que generen ocupació i les que reforcen la competitivitat de cada territori.
En un context econòmic i polític marcat per la incertesa, com el que ens trobem, aquest tipus d’empreses necessiten una major atenció. Moltes compten amb recursos limitats per a l’anàlisi de l’actualitat i les últimes tendències, per això valoren especialment el suport que poden rebre tant des d’entitats de l’àmbit públic com del privat.
Els bancs som socis estratègics. A BBVA ho tenim clar, està en el nostre ADN. Només un coneixement profund de la seva activitat i de les seves necessitats com el que ens aporta la nostra experiència, comptar amb els millors equips i tenir una gran proximitat al territori, permet oferir el servei que aquestes empreses demanen ara i demanaran en el futur.
Precisament amb aquesta mirada cap al futur, és clau comptar amb una entitat capaç de fer front als desafiaments que plantegen nous entorns geopolítics i econòmics. La digitalització, la sostenibilitat i el creixement responsable o l’expansió internacional són reptes clau en què podem ajudar aquestes empreses a avançar.
La nostra diversificació geogràfica és una de les nostres principals fortaleses, una presència que hem reforçat amb els anys i que ens permet no només mitigar riscos i aprofitar oportunitats de creixement, sinó també oferir el millor servei als nostres clients fora i dins d’Espanya.
La nostra aposta per les pimes ens va portar el 2024 a augmentar en un 20% els gestors especialistes en pimes i autònoms a tot Espanya i, a més, en el cas concret de Catalunya hem concedit finançament per valor de 70.000 milions d’euros a pimes, autònoms i empreses en general en els darrers quatre anys. Només el 2024, prop de 35.000 van confiar en nosaltres per donar suport als seus processos d’internacionalització, accedint a formació, assessorament en comerç exterior i solucions digitals. No ens volem quedar aquí. Volem continuar avançant amb elles.
El teixit empresarial català compta amb un gran potencial per continuar creixent. Segons dades de la Direcció Territorial de Comerç a Catalunya, les exportacions catalanes de mercaderies el gener de 2025 van ascendir a 7.921,6 milions d’euros, cosa que representa un creixement interanual del 3,3%.
Catalunya representa el 26,6 per cent del total de les exportacions espanyoles, fet que reafirma el seu paper de motor econòmic. A BBVA tenim la capacitat per continuar donant suport als seus projectes.
La mida i la proximitat no són incompatibles, al contrari, en un moment com l’actual representen una gran oportunitat per a les empreses i pimes catalanes. Ja que un banc gran i sòlid aporta els recursos per arribar allà on altres no arriben, en altres àrees i mercats, així com una major fortalesa i capacitat per concedir finançament de manera sostinguda.
I tot això ho volem fer amb el nostre actiu més important: un equip de persones que treballen per a persones, amb un fort arrelament al territori, i que compten amb tota la il·lusió i ambició per continuar acompanyant el creixement de les nostres pimes i autònoms.