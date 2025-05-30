A les portes d’una nova campanya forestal
Director dels serveis territorials d’Interior i Seguretat Pública a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran | Responsable de Protecció Civil a Lleida
Els homes del temps anuncien la primera onada de calor de la temporada. A casa nostra ho traduïm en l’inici del període de més risc d’incendis forestals. Un risc que al departament d’Interior i Seguretat Pública i, concretament, a la Direcció General de Protecció Civil implica una ingent tasca de prevenció, conjuntament amb la resta de cossos operatius.
Avui, 30 de maig, l’Honorable Consellera, la Sra. Núria Parlon, donarà oficialment el tret de sortida a la campanya forestal a l’Aeroport de Sabadell amb la presentació de les previsions, dels protocols a seguir i de tots els recursos humans i mitjans que es mobilitzaran a Catalunya per afrontar-la. Aquesta presentació l’aterrarem a la nostra demarcació els propers dies 6 a Lleida i l’11 de juny Tremp. A partir d’aquesta data, com ve sent habitual, cada divendres ens reunirem amb representants de tots els cossos operatius implicats. L’objectiu d’aquestes trobades és avaluar l’evolució de la campanya; analitzar les dades meteorològiques previstes i el conseqüent risc d’incendis; i decidir la distribució i activació dels dispositius operatius per a la setmana següent. Un dels temes que ens ocupa i ens preocupa és la possibilitat que un incendi forestal es propagui a les proximitats d’urbanitzacions ubicades en zones boscoses. Per evitar-ho hem planificat jornades informatives de prevenció amb els possibles afectats: enguany les fem avui a la Baronia de Rialb i el 14 de juny a Àger (pensant, sobretot, en la urbanització Sant Josep de Fontdepou). Sant Joan és el dia de l’any que el telèfon 112 rep més trucades. L’any passat, en concret, es van rebre un total de 7.541 trucades que van derivar en 4.662 incidents; amb pics que ronden les 800 trucades per hora. Per intentar contribuir a reduir aquestes xifres, a banda de les campanyes de difusió als mitjans, aquest any hem planificat dues representacions teatrals per conscienciar el nostre jovent. Les obres es duran a terme els propers dies 3 a Alcarràs i el 13 de juny a la Seu d’Urgell. Uns agents molt importants en la prevenció i la gestió de les situacions d’emergència generades pels incendis forestals són els alcaldes i alcaldesses. En aquest sentit, hem previst la nostra assistència als propers consells d’alcaldes convocats pels respectius consells comarcals (entre els mesos de maig i juny) amb els objectius d’explicar-los el més rellevant del pla Infocat i fer formació sobre l’ús dels terminals dels quals disposen de la xarxa Rescat. Des d’aquí, aprofitem l’avinentesa per agrair al consell comarcal de la Segarra l’organització de dos simulacres d’incendi: el passat 5 de maig a Cervera i el proper dia 4 de juny a Sanaüja. Fetes les tasques de prevenció que ens pertoquen, cal confiar que la meteorologia ens sigui benigna i que la ciutadania continuï sent tan respectuosa com acostuma a ser-ho habitualment seguint els consells de prevenció i precaució. Toquem fusta desitjant que la campanya forestal 2025 sigui tant o més tranquil·la que la del 2024.