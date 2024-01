Linnea Bergström: “D’un fet tràgic en pot sortir una experiència de vida”

Linnea, d’on neix la vocació pel ioga?

El meu avi em va reglar un llibre sobre la mitologia hindú, el meu primer contacte amb aquesta cultura. Aquest llibre em va canviar la vida, les seves imatges acolorides i històries em fascinaven i em quedava hores submergida en el seu món. Aquests van ser els fonaments de la meva connexió amb el ioga i la meditació, i la meva iniciació a la pràctica va ser en un viatge a l’Índia.

Era la passió, però vas estudiar biologia.

Vaig seguir un cànon social que en el meu cas va ser força natural, ja que la pràctica del ioga és una ciència mil·lenària, i els coneixements en biomecànica i en les reaccions químiques han sigut essencials per transformar-me en la professional que soc ara. Vaig decidir estudiar biologia perquè volia arreglar els problemes de medi ambient. Sempre m’ha encantat estar a la natura, envoltada d’allò salvatge, a prop dels animals, les plantes i els fongs, el meu hort i l’herbolari.

Com arribes de Suècia a Lleida?

El meu camí des de Suècia fins a Lleida i Camarasa va ser intuïtiu, i en certa manera sento que el meu destí m’ha portat a aquest preciós lloc. Va ser gràcies a un any sabàtic, on vaig acabar treballant en la zona de muntanya. Vaig anar a viure a Lleida, i en una sortida d’escalada a Camarasa em vaig enamorar de les muntanyes. Ja fa cinc anys i mig que visc en aquest petit paradís.

Com vas aconseguir viure del ioga?

La decisió de fer el pas va sorgir després que una amiga morís en una allau. Aquesta experiència em va fer reflexionar sobre els objectius vitals i em va fer llençar-m’hi, tot i pensar que no en sabria prou. Va començar l’etapa de formació, a Ashtanga Vinyasa i amb el meu mestre Manju Jois, i vaig arribar a ser experta en diferents disciplines com hatha vinyasa, aerial ioga, mindfulness, meditació o pranayama. És un viatge, en què experiència i formació són una forma d’enfrontar-se a bloqueigs i créixer com a persona. A més, puc ajudar altres persones a trobar la manera d’estar més felices i tranquil·les. Em vaig llençar a l’aventura professional el 2020.

Què ofereixes?

Eines per suportar l’estrès de la vida moderna i les seves conseqüències físiques. Ajudo les persones a connectar amb elles, trobant la calma interior, el seu focus i metes, deixant enrere els dolors. Ho faig en sessions tant en línia com presencials, grupals i individuals, i tant per a entitats com particulars.

I feu ioga i meditació?

Els temes són amplis i diversos, des de pràctiques físiques com ioga i moviment conscient, a sessions més subtils com ara meditació o tècniques de respiració i relaxació. Una de les meves passions és crear experiències úniques, tant a l’aire lliure com a llocs de la regió, perexemple a Tercer Espai a Balaguer, la Col·legiata de Sant Pere de Ponts o al riu a Camarasa. Crec en els beneficis de la col·laboració i ho faig amb entitats i altres emprenedores per crear moments especials, com la Remei Capitán, la Carla Gili o l’Eva Chica, entre altres.

Quins projectes tens entre mans?

Ara estic enfocada a facilitar l’accés a les diferents pràctiques, a través d’una aplicació meua anomenada Bodhi Lab, on es poden practicar disciplines com ioga i meditació, amb lliure disposició. Avui està disponible per a les primeres persones apuntades, i d’aquí a unes setmanes estarà disponible per a dispositius mòbils iOS i Android. Més projectes: de cara al març llençaré un curs de creixement personal amb un grup reduït. I també vindran sessions col·laboratives, un projecte enfocat a emprenedores i esdeveniments benèfics. El 2024 serà un any ple de novetats.

Què diries a un jove que vulgui iniciar el seu projecte?

Que segueixi la seva passió sense por i seguint la seva intuïció. Sempre hi haurà gent que vol comunicar les seves inseguretats i preocupacions, però són justament això, pors seves. La motivació, les experiències i l’aprenentatge ho són tot. Ets capaç de tant... tu pots!

Pimec Joves o altres associacions aporten aquesta connexió, què en destacaries?

Associacions com Pimec Joves són fonamentals per establir connexions valuoses al món empresarial. Els moments de connexions, la xarxa de suport i les oportunitats d’aprenentatge són imprescindibles per als que estem entrant al món de l’emprenedoria.