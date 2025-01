Vuit passos per acabar amb el vapeig, un hàbit no exempt de danys

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’inici d’un nou any, moltes persones es proposen de fer canvis positius en les seues vides, com deixar de fumar o vapejar. Encara que el vapeig es considera erròniament menys nociu que el tabac tradicional, un expert en tabaquisme de la UOC adverteix sobre els seus riscos i ofereix 8 consells per abandonar aquest hàbit.

Els perills del vapeig

Antoni Baena, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, assenyala que no hi ha prou evidència científica per afirmar que el cigarro electrònic és menys perjudicial que el tabac. De fet, els principals components del vapeig, com la nicotina, substàncies facilitadores de la vaporització i més de 15.500 saboritzants, generen substàncies cancerígenes i tòxiques en ser escalfats i inhalat.

A més, el vapor no només és nociu per als qui l’inhalen directament, sinó també per als vapejadors passius que es troben al seu voltant.

Prevalença del vapeig a Espanya

Malgrat les lleis antitabac que han aconseguit reduir el nombre de fumadors a Espanya, el consum de cigarros electrònics ha augmentat significativament en els últims anys, especialment entre els joves. Segons diferents enquestes, un 54,6% dels estudiants d’entre 14 i 18 anys han provat el vapeig alguna vegada, mentre que el 2014 aquesta xifra era del 17%.

El cigarro electrònic es considera una porta d’entrada al tabaquisme tradicional, retardant l’abandó de l’hàbit i sent la primera causa evitable de mort als països desenvolupats.

8 passos per deixar de vapejar amb èxit

El professor Baena proposa els següents consells per abandonar el vapeig:

Tenir clara la motivació i l’objectiu de deixar-ho. Fixar una data per començar i desfer-se de tot el material de vapeig. Identificar i evitar inicialment les situacions que afavoreixen el vapeig. Buscar ajuda professional, familiar o d’amics. Consultar sobre tractaments farmacològics i psicològics per deixar el tabac. Trencar rutines i mantenir-se ocupat i distret. Fer esport per percebre les millores en la salut en deixar de vapejar. Felicitar-se per l’esforç realitzat.

Raons per abandonar el vapeig

En resum, les 5 raons principals per deixar de vapejar són:

L’impacte directe i ràpid sobre la salut.

La presència de nicotina i el seu potencial addictiu.

El desconeixement de l’impacte a llarg termini.

El creixent impacte ecològic dels cigarros electrònics d’un sol ús.

No ajuden realment a deixar de fumar, sinó que afavoreixen el consum dual.

Amb el suport adequat i seguint aquests consells, és possible superar l’addicció al vapeig i millorar la salut física i mental.