Catalunya estrena el primer robot endoscòpic pulmonar de l’Estat

Catalunya ha incorporat el primer robot d'endoscòpia pulmonar de l'Estat espanyol, un avenç tecnològic revolucionari en l'àmbit de la pneumologia intervencionista. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha realitzat amb èxit les quatre primeres intervencions amb aquest dispositiu pioner, aportat per la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, que permet accedir amb gran precisió a nòduls pulmonars de dimensions reduïdes que fins ara resultaven inaccessibles sense recórrer a la cirurgia oberta.

Aquest equip de broncoscòpia assistida per robot (RAB) complementat amb tomografia computada de tòrax (TC) representa un salt qualitatiu en el diagnòstic pulmonar. El principal avantatge d'aquesta tecnologia és la seva navegació endoscòpica guiada d'extrema precisió, que aconsegueix diagnosticar nòduls inferiors a 20 mm en el 90% dels casos, un percentatge molt superior al que s'obtenia amb les tècniques convencionals.

"Entrar en un pulmó és com endinsar-te en un laberint que, a més, cada cop té el camí més petit. Amb aquest robot ara és molt més fàcil explorar-lo, perquè fa una guia robotitzada i també permet extreure mostres que abans eren inaccessibles", explica Antoni Rosell, director clínic de l'Àrea del Tòrax de l'Hospital Germans Trias.

Menys tractaments innecessaris

Les limitacions diagnòstiques anteriors obligaven a intervenir o tractar amb radioteràpia sense tenir confirmació de malignitat, provocant que entre un 10-15% dels tractaments s'apliquessin a pacients amb lesions benignes. Amb aquesta nova tecnologia, s'evitarà sotmetre aquests pacients a procediments invasius innecessaris.

En el cas dels pacients amb nòduls detectats en programes de cribratge, aquesta tecnologia permetrà que una tercera part d'ells no hagin de sotmetre's a exploracions periòdiques d'evolució, reduint significativament l'angoixa i la incertesa associades al procés diagnòstic.

Aplicació i perspectives de futur

La broncoscòpia robòtica s'aplica de forma ambulatòria sota anestèsia general. A mitjà termini, aquesta tecnologia també permetrà tractar directament nòduls pulmonars molt petits durant la mateixa intervenció diagnòstica, especialment beneficiant pacients que no poden sotmetre's a cirurgia o radioteràpia per condicions de salut fràgil o per presentar múltiples nòduls en ambdós pulmons.

El doctor Rosell, que va completar la seva formació en aquesta tècnica als Estats Units fa tres mesos, aviat es convertirà en formador d'altres professionals europeus. "La broncoscòpia robòtica integrada amb tomografia computada de tòrax representa un salt qualitatiu per la navegació exacta, precisa i estable fins a arribar al nòdul pulmonar", destaca.

Increment de la demanda diagnòstica

Des del Servei de Pneumologia preveuen un creixement anual del 10% en la demanda de diagnòstics broncoscòpics, especialment davant la implementació imminent dels programes de cribratge del càncer de pulmó, principal causa de mort oncològica a Espanya amb més de 23.000 defuncions i 30.670 nous casos diagnosticats anualment.

El robot broncoscòpic està actualment ubicat en un espai provisional a l'hospital, però aviat serà traslladat a les noves instal·lacions de l'Àrea d'Endoscòpia Digestiva i Respiratòria, que segons destaquen des del centre, seran les millor equipades del sud d'Europa.