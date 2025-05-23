L’Hospital Comarcal del Pallars ja administra quimioteràpia per evitar 350 desplaçaments a Lleida
Una seixantena de pacients de la zona rebien aquest tipus de tractament a l’Arnau de Vilanova
La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat l’Hospital Comarcal del Pallars, que ha començat a administrar tractaments de quimioteràpia parenteral (endovenosa i subcutània) per evitar uns 350 desplaçaments dels pacients afectats fins al seu centre de referència, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) de Lleida.
Pané, ha dit que fins ara una seixantena de pacients de l’àrea d’influència de l’hospital de Tremp rebien aquest tipus de tractament a l’HUAV. D’aquests, al voltant de 40 poden fer-ho ara a Tremp, mentre que els tractaments de quimioteràpia més complexos es continuen oferint a Lleida. Aquest servei suposarà un estalvi mínim tres hores de desplaçament per pacient i moltes hores d’espera a Lleida.
La consellera Pané ha explicat que “es tracta de casos de càncer i de tractaments que donen uns efectes secundaris que fan, a més de llarg el desplaçament, molt inconfortable i molt incòmode. Doncs ara ho poden fer aquí i això és una gran notícia per als ciutadans del territori i per als ciutadans en general, perquè el servei també millora la disponibilitat d'activitat a Lleida per a pacients d'altres territoris que també ho necessiten.”
Eduard Sanjurjo, director assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars, ha assegurat que la nova prestació suposa un gran avenç per a les persones usuàries, ja que “el ciutadà amb malaltia hemato-oncològica fins ara s’havia de desplaçar a Lleida, i això des de Tremp suposava, entre pujar i baixar, tres horesm més el temps d'espera i les visites. Ara ho poden fer aquí acompanyats de la seva família, d'una manera més propera, molt més ràpida i, sobretot, amb seguretat i amb qualitat.”
Per tal de poder administrar el tractament oncològic, l’hospital ha dut a terme obres per disposar de dues sales blanques per al Servei de Farmàcia, una d’elles, per a la preparació de solucions estèrils (medicaments no perillosos) amb una cabina de flux laminar horitzontal i una antesala, i una segona sala destinada a la preparació de medicaments perillosos (fàrmacs antineoplàstics) amb una cabina de flux laminar vertical i una antesala.