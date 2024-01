Nous donants de sang

La Marató de Donants de Sang de Catalunya del 2024, que es va celebrar de l’11 al 19 de gener, ha aconseguit un total de 450 donacions de sang i 32 més de plasma a les comarques lleidatanes. Malgrat que la xifra es queda lluny de l’objectiu marcat a la província, que era de 1.000, el Banc de Sang i de Teixits va voler destacar especialment l’augment dels nous donants. En el cas de Lleida, 38 persones van fer aquest acte altruista per primera vegada. En el conjunt de Catalunya, la xifra representa que de cada dotze persones que van anar a donar, una ho feia per primera vegada.

El 24% dels donants que van acudir a una de les 78 campanyes localitzades a les comarques catalanes o als hospitals tenien un perfil jove, d’entre 18 i 34 anys. Tanmateix, el gruix continua concentrant-se a la franja dels 45 als 54 anys. Malgrat les xifres, que a Catalunya s’han quedat en 9.553 donacions (sense arribar a les 10.000 fixades com a repte), el Banc de Sang va recordar que la donació continua sent necessària per poder cobrir les necessitats dels pacients. Actualment, les reserves encara no arriben al nivell òptim d’entre 8 i 9 dies de marge desitjable. Per donar visibilitat a aquest gest altruista i contribuir que es faci durant tot l’any, ahir es va inaugurar a Tarragona un pilar casteller virtual, visible a través d’un codi QR, que, segons el Banc de Sang, es trobarà al vestíbul de la Paeria de Lleida. A la imatge, els usuaris podran veure el castell, que s’anirà pintant de roig en funció de les donacions que es rebin d’aquí al dia 14 de juny. A la pàgina web www.donarsang.gencat.cat es pot consultar tota la informació i els llocs on poder donar. Avui hi haurà una campanya mòbil a Bellvís; demà, al Palau d’Anglesola; dijous, a Artesa de Lleida, Juneda i Sant Llorenç de Morunys, i divendres, a la Pobla de Segur.