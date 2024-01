Queden 90 segons per al final del món, segons el 'Rellotge del Judici Final’

detail.info.publicated AGÈNCIES

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Rellotge del Judici Final, una eina simbòlica creada per científics per visualitzar la probabilitat que la humanitat desaparegui, es troba per segon any consecutiu a 90 segons de la mitjanit, molt a prop del hora final, a causa de la guerra d’Ucraïna i la crisi climàtica.

Les agulles del rellotge les han col·locades aquest dimarts a Washington pel Butlletí dels Científics Atòmics, una organització que s’encarrega de gestionar aquesta eina des que es va crear el 1947.

El 2023, els científics van decidir rebaixar de 100 a 90 els segons restants per a l’apocalipsi, els més a prop que el rellotge havia estat mai de marcar la seua hora final, i aquest any han optat per mantenir la mateixa hora.

Aquest agònic compte enrere es deu al fet que "les tendències sinistres continuen apuntant al món cap a una catàstrofe global", ha informat el Butlletí en un comunicat.

La principal preocupació dels científics és l’amenaça de l’ús d’armes nuclears en la guerra d’Ucraïna, així com els esforços de la Xina, Rússia i els Estats Units per modernitzar els seus arsenals nuclears. El Butlletí adverteix que aquestes tendències "augmenten el risc que esclati una guerra nuclear per un error de càlcul".

A més, la Terra va experimentar el 2023 "l’any més calorós de la història" i es van produir enormes inundacions, incendis forestals i altres desastres derivats de la crisi climàtica. Des de 2007, el Rellotge del Judici Final ha inclòs en les seues valoracions el deteriorament del planeta a causa de l’escalfament global.

El Butlletí també posa el focus en l’expansió que hi ha hagut l’últim any de la intel·ligència artificial, una eina que, han advertit els científics, té un gran potencial militar i de desinformació.

"Afortunadament, molts països comencen a reconèixer la importància de regular la intel·ligència artificial i prenen mesures per reduir el potencial del dany", van assegurar.

La situació actual és pitjor que la de 1953, quan el rellotge va marcar dos minuts per a la mitjanit durant una de les etapes més tenses de la Guerra Freda, quan tant els soviètics com els nord-americans van fer les primeres proves amb armes termonuclears.

El Butlletí dels Científics Atòmics va ser fundat el 1945 per alertar al món sobre el perill d’una catàstrofe nuclear i ha comptat entre els seus membres amb Albert Einstein i Robert Oppenheimer, entre diverses desenes de reconeguts científics.